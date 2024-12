Šaško má plán! Týka sa lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti po novom roku

Kamil Šaško (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Vláda musí prijať opatrenia, ktorými ľuďom zabezpečí dostupnú lekársku a zdravotnú starostlivosť. Avšak týmto opatrením nie je vyhlásenie núdzového stavu a návrh toho riešenia tak, ako mi bolo zadané, predstavím. A bude mať jediný cieľ, aby pri slovenskom pacientovi aj po novom roku bol lekár, bola mu zabezpečená zdravotná starostlivosť," povedal minister. Zdôraznil, že aj keby bolo avizované riešenie situácie schválené, nechce, aby bolo použité.

archívne video

Kamil Šaško pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šaško zároveň uviedol, že na rokovaní lekárskych odborárov požiadal, aby do utorka (10. 12.) odovzdali aktualizovaný zoznam svojich požiadaviek. "Na stretnutí som požiadal odborárov, aby mi do utorka odovzdali aktualizovaný zoznam toho, čo odo mňa žiadajú, aby bolo splnené do konca roka tak, aby stiahli svoje výpovede. A požiadal som ich, aby sme boli v týchto požiadavkách pragmatickí, aby toto bolo aj naozaj vykonateľné. Ja urobím maximum pre to, aby som tieto požiadavky aj reálne naplnil," vyhlásil.

Drvivá väčšina bodov memoranda je splnená

Zopakoval, že drvivá väčšina bodov memoranda, ktoré s LOZ podpísala vláda v roku 2022, je splnená alebo v plnení. Takisto, že k zvyšku predstavil konkrétny plán krokov. Rovnako zopakoval, že jedinou nevyriešenou požiadavkou je otázka rastu platov lekárov. Na stretnutí preto podľa jeho slov požiadal odborárov, aby prestali verejne komunikovať, že im o platy nejde. "Ja teda teraz beriem na vedomie, že odborári sú zatiaľ rozhodnutí pokračovať vo svojich výpovediach. Ale znova zopakujem, že ja na takýto krok nevidím žiaden dôvod, ak teda o tieto platy nejde," dodal.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.