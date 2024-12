Pápež František udelí prezidentovi osobnú audienciu: Verí, že Slovensku prinesie posolstvo plné nádeje

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Pellegriniho prijal Svätý Otec na osobnej audiencii aj v roku 2019, keď bol súčasný prezident predsedom vlády. "Toto stretnutie dalo mne i celému Slovensku veľa nádeje, inšpirácie a viery. A jeho slová o tom, že národ je ako strom, kde starší ľudia so svojimi tradíciami a skúsenosťami tvoria jeho korene, stredná generácia zasa kmeň so životodarnou miazgou a tí najmladší ľudia kvety a plody, si budem pamätať navždy," uviedol Pellegrini, ktorý verí, že aj z tohto adventného stretnutia prinesie Slovensku "posolstvo plné nádeje a duchovnej sily".

V PONDELOK SA STRETNEM SO SVÄTÝM OTCOM, ABY SOM PRINIESOL VIANOČNÉ POSOLSTVO PRE SLOVENSKO Ako predznamenanie mojej... Posted by Peter Pellegrini on Thursday, December 5, 2024

Program trojdňovej nástupnej cesty prezidenta SR do Vatikánu zahŕňa aj stretnutie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom, návštevu Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda a diskusiu s krajanmi pôsobiacimi v prostredí Svätej stolice. Vo Vatikánskych záhradách si pripomenie 30. výročie zasadenia slovenskej lipy vtedajším prezidentom SR Michalom Kováčom. Delegácia prezidenta navštívi Baziliku sv. Petra a na Námestí sv. Petra si pozrie medzinárodnú výstavu "100 betlehemov vo Vatikáne", v expozícii ktorej sa nachádzajú aj tri betlehemy zo Slovenska.

Program návštevy, na ktorú prezident odcestuje v nedeľu 8. decembra, bol aj predmetom štvrtkového prijatia apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho v Prezidentskom paláci. "Stretnutie potvrdilo výbornú úroveň bilaterálnych vzťahov a záujem o pokračovanie a rozšírenie dialógu so Svätou stolicou," uviedla prezidentská kancelária. Dodala, že v roku 2025 by sa mala uskutočniť Národná púť Slovákov do Vatikánu.