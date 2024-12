Pápež prehovoril o kázňach: Trvajú príliš dlho? TOTO je jeho názor

Pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Dita Alangkara)

„Niekedy sú kázne dlhé, 20 minút, 30 minút... Ale prosím, kazatelia musia ohlásiť myšlienku, výzvu k činu,“ povedal pápež.

Kázeň by nikdy nemala trvať dlhšie ako desať minút

"Vidím, že to radi počujete!" zažartoval pápež tvárou v tvár potlesku veriacich. „Niekedy vidíme ľudí, ktorí, keď začne kázeň, idú von zafajčiť si cigaretu a potom sa vrátia. Kázeň by nikdy nemala trvať dlhšie ako desať minút. Je to veľmi dôležité,“ povedal František.

Nová výzva za mier

Stredajšia audiencia bola prvá so zhrnutím v čínštine a pozdravom od pápeža veriacim v tomto jazyku. František potom opäť vyzval na pokoj: „Prosím, pokračujme v modlitbe za pokoj! Vojna je ľudská porážka. Vojna nerieši problémy, vojna je zlá, vojna ničí. Modlime sa za krajiny, ktoré sú vo vojne. Nezabúdajme na umučenú Ukrajinu, nezabúdajme na Palestínu, Izrael, Mjanmarsko... Toľko mŕtvych detí! Toľko nevinných úmrtí! Modlime sa, aby nám Pán priniesol pokoj. Modlime sa stále za mier,“ povedal pápež.