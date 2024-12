Pellegrini chce pápeža požiadať o odkaz, ako riešiť rozpoltenosť v spoločnosti

(Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Hlava štátu pripomenula, že sa pápežom stretne opäť, po piatich rokoch. "S veľkým očakávaním sa chystám na naše opätovné stretnutie. Prichádzam so starosťou, ako je extrémne rozpoltená a rozdelená naša spoločnosť, nielen na Slovensku, ale aj v Európe. (...) Budem sa pýtať, aký odkaz by nám poslal, ako to zlepšiť," povedal Pellegrini. Verí, že sa domov vráti s myšlienkami, o ktoré sa bude môcť podeliť so všetkými Slovákmi.

Pápež prijme prezidenta na osobnej audiencii

Pápežovi priniesol zo Slovenska dar v podobe obrazu. "Je od slovenského umelca, ktorý dokázal do jedného obrazu vložiť dva rôzne obrazy a ešte aj krásny odkaz alebo časť modlitby," poznamenal prezident. Priblížil, že jeho motív má reprezentovať spojenie so Svätým otcom, s jeho návštevou SR na Šaštíne i so Sedembolestnou Pannou Máriou, ktorá je patrónkou Slovenska. Prezident v nedeľu odcestoval na trojdňovú nástupnú cestu do Vatikánu. Okrem iného ho v pondelok (9. 12.) na osobnej audiencii prijme pápež František.