V hlavnom meste sa komplikuje doprava: Na viacerých miestach sa tvoria kolóny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na vjazde do Bratislavy sa vodiči zdržia smerom zo Stupavy po diaľnici D2 desať minút. Na ceste I/20 si vodiči počkajú polhodinu. S desaťminútovým zdržaním treba počítať aj na bratislavskej D1 od letiska až po Prístavný most. Vodiči sa rovnako zdržia na Lamačskej ceste smerom do centra.

archívne video

Po starej Seneckej ceste sa pre uzáveru diaľnice D1 tvoria kolóny (Zdroj: TASR/Martina Kriková)