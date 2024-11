Danko je presvedčený, že vláda nepadne: Za postojom poslancov okolo Huliaka vidí prezidenta

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec za opozičné hnutie PS Michal Truban by bol najradšej, keby k predčasným voľbám došlo. Myslí si však, že koaličné strany stále spája veľa vecí, ktoré chcú robiť spoločne. Uviedli to v relácii STVR Sobotné dialógy.

"Predčasné voľby vylučujem. Myslím si, že sme dosť skúsení na to, aby sme sa dohodli a verím, že aj tie horúce tri hlavy (poslanci okolo Rudolfa Huliaka) vytriezvejú," povedal Danko. Aktuálnu situáciu v koalícii vníma ako neštandardnú. Podotkol, že síce poslanci okolo Huliaka podporujú pozíciu Hlasu-SD, zatiaľ nevstupujú do žiadnej inej strany. Danko je zároveň presvedčený, že za postojom poslancov je prezident Peter Pellegrini.

Truban podotkol, že ak by došlo k hlasovaniu o predčasných voľbách, PS by hlasovalo za. "Nepamätám si takú zlú vládu, ako je toto obdobie," skonštatoval. Kabinet skritizoval najmä v súvislosti s konsolidáciou a štátnym rozpočtom, tvrdí tiež, že sa zaujíma len o seba a nerieši problémy ľudí.

Michal Truban (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V súvislosti s avizovanou potrebou zmien v politickom systéme Danko uviedol, že SNS je proti zdvihnutiu kvóra na vstup do NR SR na sedem percent. Súhlasí však s tým, že by sa mala zvýšiť volebná kaucia. Truban považuje otváranie tejto témy za zastierací manéver pred problémami, ktorým krajina čelí. "Nepodporili by sme to v parlamente ani by sme sa o tom nebavili s touto vládou. Robili by to preto, aby sa tam Fico zabetónoval na ďalšie obdobie," poznamenal poslanec.

Danko pochválil Sakovú

Predseda SNS v debate naznačil, že pripravovaná energopomoc by mala byť "sčasti plošná a sčasti adresná". Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) si podľa jeho slov splnila úlohu zodpovedne a pomoc nastavila veľmi dobre. Predstaviť ju má na pondelkovej (25. 11.) koaličnej rade. Truban zopakoval, že podľa PS by mala byť pomoc adresná.

Tlačová konferencia premiéra Fica k štátnej pomoci s cenou elektrickej energie pre ľudí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V diskusii sa dotkli aj prípadu košického policajta obvineného zo zabitia muža. Podľa Danka minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nenesie zodpovednosť za osobné zlyhanie policajta. Snahu o jeho odvolanie vníma ako útok na ministra. Truban si myslí, že Šutaj Eštok by v tejto súvislosti mal vyvodiť politickú zodpovednosť. Tvrdí, že nejde o ojedinelý prípad. Opozícia je podľa jeho slov pri snahe odvolať Šutaja Eštoka jednotná.