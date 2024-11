Rezort vnútra má pripraviť projekt bezpečnosti na školách do septembra 2025

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pilotnú a "rollout" fázu systémového riešenia bezpečnosti na základných a stredných školách by mohlo Ministerstvo vnútra (MV) SR pripraviť do konca septembra 2025. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda. Pôvodne mal rezort pilotnú a "rollout" fázu pripraviť bezodkladne. Projekt by mal okrem iného pre školy zabezpečiť kamerový systém.