Opozícia iniciuje odvolávanie Šutaja Eštoka, návrh podá tento týždeň! Prvá reakcia ministra

"Matúš Šutaj Eštok je 'zle' pre našu krajinu. Je to zlé pre bezpečnosť našich ľudí. Som si úplne istý, že môžeme mať ministra vnútra a vládu, ktorej záleží na bezpečnosti našich obyvateľov, ale s Matúšom Šutajom Eštokom v exekutíve to nebude," poznamenal Šimečka. Návrh na jeho odvolanie chcú odovzdať tento týždeň. "Pre túto chvíľu to budú podpisy poslancov a poslankýň PS, SaS a KDH," doplnil.

Návrh na moje odvolanie od našej médiami riadenej opozície je len ďalším zúfalým činom zúfalých politikov, ktorí nemajú Slovensku čo ponúknuť. Posted by Matúš Šutaj Eštok on Wednesday, November 20, 2024

