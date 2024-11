Vodiči, dávajte pozor! Na cestách môže byť sneh a poľadovica, časť východnej D1 je neprejazdná

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V hornatých oblastiach stredného a východného Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva čerstvého až utlačeného snehu v hrúbke jedného až troch centimetrov. V úseku Pavčina Lehota - Jasná je miestami zľadovatený sneh. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na stránke zjazdnost.sk.

#NEHODA Na D1 pri výjazde Beharovce smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto, úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie od výjazdu Beharovce po ceste I/18 a naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Spišské Podhradie. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) November 15, 2024

Zelená vlna STVR informuje o tom, že na diaľnici D1 pri výjazde Beharovce smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto, úsek je v tomto smere neprejazdný. "Obchádzka vedie od výjazdu Beharovce po ceste I/18, spať na diaľnicu sa možno dostať výjazdom Spišské Podhradie," dodáva Zelená vlna STVR.

Oznamuje aj zdržanie na príjazdových cestách do hlavného mesta v rozpätí od desiatich až 20 minút. Rovnako 20-minútové zdržanie nahlásili vodiči na vjazde do Žiliny z Rajca či na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Stellacentrum informuje o 30-minútovom zdržaní v úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto, medzi Hubovou a Ružomberkom musia vodiči rátať s 15-minútovým predlžením jazdy.

Varovanie pred poľadovicou na východnom Slovensku

Na východnom Slovensku hrozí počas piatkového popoludnia i podvečera poľadovica. Výstrahou prvého stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Výstraha platí pre väčšinu východného Slovenska do 19.00 h, v okresoch na severovýchode ostane v platnosti do sobotňajšieho (16. 11.) poludnia.

