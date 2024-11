Gašpar o zlyhaní druhého policajta: Ak sa preukáže, mal by byť prepustený z policajného zboru

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ak by sa preukázalo, že druhý prítomný policajt mohol v prípade zabitia zaistenej osoby v Košiciach zabrániť útoku, mal by byť prepustený z Policajného zboru (PZ). Uviedol to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) po štvrtkovom zasadnutí brannobezpečnostného výboru. Šéf výboru Richard Glück (Smer-SD) víta zámer telových kamier, vie si predstaviť aj monitorovanie miestností na policajných staniciach, kde prebiehajú výsluchy.

Gašpar si myslí, že druhý policajt už mal byť prepustený z PZ. Pochybil podľa neho vo viacerých rovinách. "To, že nezakročil, keď jeho kolega páchal trestný čin, je tá najzákladnejšia vec. Za to zrejme bude niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť," skonštatoval pred novinármi. Ďalším problémom podľa neho je, že si spolu s obvineným policajtom mali vymyslieť obsah úradného záznamu. Podľa Gašpara sa nemusí čakať na obvinenie, aby z polície niekoho prepustili. Nechce však robiť dopredu súdy. "Som určite za to, že pokiaľ sa preukáže, že mohol tomu zabrániť a že si do záznamu vymýšľali udalosti, nemá čo robiť v Policajnom zbore," povedal Gašpar.

Tibor Gašpar a Richard Glück po skončení parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Policajná inšpekcia postupovala správne

Na výbore sa podľa Glücka členovia dozvedeli, že policajná inšpekcia postupovala správne. Dodal, že podľa poskytnutých informácií obvinený policajt za 22 rokov v službe nečelil disciplinárnemu konaniu za násilnosti. Nie je podľa neho vylúčené, že budú obvinené v prípade aj ďalšie osoby vrátane druhého policajta.

Gašpar doplnil, že treba zisťovať, do akej miery treba vyvodzovať zodpovednosť voči priamemu nadriadenému policajta, ktorý zlyhal. Zdôraznil, že zatiaľ ide o individuálne zlyhanie, pričom Policajný zbor tvorí veľká masa ľudí. "Keby mal policajný prezident alebo minister odstupovať za každé z týchto zlyhaní, musel by do roka odstupovať niekoľkokrát," dodal. Zaujímalo by ho, či sa zmeny v správaní dali zistiť už pred incidentom a či sa dalo predísť skutku. "Očakávam, že v tomto smere ešte budú prebiehať vyšetrovania," povedal.

Košický policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol. V utorok (12. 11.) ho obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby a hrozí mu trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Policajt bude stíhaný väzobne, voči rozhodnutiu podal sťažnosť.