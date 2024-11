Opozícia zúri: Spustila poľovačku vo vlastných radoch! Honba na poslancov, ktorí podporili smeráka Glücka

Richard Glűck (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Voľba nového šéfa branobezpečnostného výboru prebehla hladko – až príliš. Tibora Gašpara, ktorý sa funkcie dobrovoľne vzdal pre vyťaženosť, nahradil ďalší smerák Richard Glück. Zo 138 platných lístkov ho do funkcie podporilo 85 poslancov, proti bolo 27 a zdržalo sa 26 poslancov. A práve tu nastáva kameň úrazu. Matematika jednoducho nepustí a každému, kto ovláda základné počty, musí byť hneď jasné, že za Glücka zahlasovali aj niektorí opoziční poslanci. Nik však s istotou nevie, ktorí to boli.

Koalícia má tesnú väčšinu 79 poslancov, ak rátame aj s trojicou dnes už nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Glück ale dostal 85 hlasov – zahlasovalo za neho teda minimálne aj šesť zákonodarcov z radov opozície. Keďže voľba bola tajná, to, o ktorých poslancov išlo, sa nemusíme dozvedieť nikdy. Nič ich nenúti vystúpiť a povedať, ako hlasovali. Rovnako tak neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by ich „usvedčovali“ z toho, že podporili poslanca Smeru, ktorý v minulosti vyvolal na pôde parlamentu niekoľko kontroverzií.

Niektorí členovia opozície však naliehajú, aby sa šestica „priznala.“ „Poslanec Smeru Richard Glück dostal v tajnej voľbe 85 hlasov a stal sa novým predsedom branno-bezpečnostného výboru. Koalícia má však len 79 hlasov. Kto z opozície ho podporil po tom všetkom, čo koalícia porobila v tomto štáte???,“ pýtal sa krátko po stredajšom zvolení Glücka poslanec za opozičné hnutie Slovensko Gábor Grendel. Spomínaných šiestich poslancov vyzval, aby vystúpili z anonymity. Podľa hnutia má opozícia medzi sebou dezertérov. „Chuligán, bitkár a dezertér Glück, ktorý by sa v prípade vojny – podľa vlastných slov skryl za sukňu mamičky dnes vedie Výbor pre obranu a bezpečnosť. Vyzývam kolegov z opozičných strán PS, SaS a KDH, aby nabrali odvahu a jasne povedali ľuďom, ktorí poslanci z ich klubov tohto zbabelca podporili a vysvetlili prečo tak spravili,“ povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Rovnako tak výsledky tajného hlasovania rozhorčili aj liberálov. „Chcel by som touto cestou vyzvať dotyčných poslancov, aby predstúpili pred verejnosť a priznali, že s vládou spolupracujú. Vaši voliči si to zaslúžia vedieť. Za poslanecký klub SaS viem povedať, že za Glücka, ktorý odmietol bojovať za vlasť, keby bolo Slovensko napadnuté a ktorý by mohol byť akurát tak šéfom výboru pre kapituláciu a vlastizradu, nehlasoval nikto z poslancov SaS,“ jasne odkázal šéf SaS Branislav Gröhling. Tí, ktorí Richarda Glücka podporili, by sa k tomu mali podľa SaS verejne prihlásiť a vysvetliť, čím ich presvedčil.

Smerácky poslanec Richard Glück sa zviditeľnil ešte pred parlamentnými voľbami, keď udrel Igora Matoviča, ktorý prišiel narušiť tlačovku Smeru. Pôvodne do parlamentu zvolený nebol, prišiel až začiatkom februára ako náhradník za Martina Nemkyho, ktorého vláda vymenovala za šéfa štatistického úradu. V Národnej rade úputal hneď svojim prvým výstupom. Pri diskusii o novele Trestného zákona, ktorá riešila aj premlčacie doby za znásilnenie, Glück vehementne obhajoval skrátenie premlčacích lehôt. "Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ povedal vo svojej vôbec prvej faktickej poznámke v pléne. „Veď sa pozrite, čo sa deje vo svete v tej Amerike, že po 18 rokoch si nejaká žena spomenie, že bola niekým znásilnená a na základe toho tvrdenia začne vydieranie, mediálny lynč a neúčelné trestné konania,“ tvrdil. Jeho slová vyvolali vlnu nesúhlasu a pohoršenia. Vyčítaný mu bol necitlivý prístup.

Paradoxom je, že novopečený šéf výboru pre obranu a bezpečnosť vlani podpísal dokument, ktorým sa zbavil povinnosti bojovať za štát so zbraňou v ruke.