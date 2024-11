PS aj SaS vidia pri kauze policajta problém systému, KDH hovorí o psychotestoch

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za PS a SaS tvrdia, že v prípade košického policajta obvineného zo zabitia nešlo o individuálne zlyhanie, ale ide o systémový problém. KDH vyzýva na prehodnotenie efektivity psychotestov v polícii. Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) zdôraznil, že priamu zodpovednosť za prípad majú niesť minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) i šéf polície Ľubomír Solák. Uviedli to po štvrtkovom zasadnutí Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktoré prebiehalo vo vyhradenom režime.

VIDEO

Poslanci z PS o kauze policajta: Ide o problém systému (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby sa začal touto témou zaoberať. V parlamente by PS chcelo odvolávať ministra vnútra. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) taktiež nesúhlasí s tým, že by šlo o individuálne zlyhanie policajta. Ide podľa neho o systémovú chybu, pretože prípady policajnej brutality sa opakujú. Pýta sa, koľko prípadov policajnej brutality už bolo zametených pod koberec. Mária Kolíková (SaS) nerozumie konaniu druhého policajta, ktorý mal byť pri skutku prítomný. Podľa Kolíkovej mal byť postavený mimo služby.

VIDEO

Poslanci zo SaS po skončení parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

KDH žiada systémové zmeny

Policajti sú podľa KDH frustrovaní a je ich málo. Žiada preto systémové zmeny. Poslanci KDH ocenili, že na výbor prišiel aj minister, riaditeľ ÚIS a šéf polície, ktorí sa snažili detailne informovať o prípade aj priebehu vyšetrovania.

Poslanci za KDH na výbore navrhovali, aby sa prehodnotila efektívnosť skúmania psychologickej spôsobilosti policajtov v službe. Pomohlo by to podľa nich predísť v čo najväčšej možnej miere policajnej brutalite. "Policajt nie je stroj, je to človek, ktorý znáša obrovskú dávku stresu a negatívnej emócie. Policajná práca je psychicky a fyzicky náročná, lebo policajt dennodenne rieši konflikty, je pod obrovským tlakom, ktoré majú vplyv na jeho psychiku a je prirodzené, že psychický stav sa môže meniť. Preto navrhujeme k všeobecnému psychologickému vyšetreniu, ktoré je ale skôr zamerané na dopravu, vykonávať aj osobnostné psychotesty policajtov," uviedol František Majerský (KDH).

Mikulec pripomenul, že je ťažké predvídať konanie policajta a súhlasí, že ide o individuálne zlyhanie. Za závažnejšie považuje to, že vedľa policajta stál kolega, ktorý je stále v službe. Podľa Mikulca by mala byť vyvodená zodpovednosť aj voči druhému policajtovi.

Policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť mužovi zaistenému pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol. V utorok (12. 11.) ho obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby a hrozí mu trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Ak sa potvrdí, že k úmrtiu došlo v dôsledku neprimeraného zákroku, budú podľa polície vyvodené okamžité dôsledky. Súd už rozhodol, že policajt bude stíhaný väzobne, obvinený podal voči rozhodnutiu sťažnosť.