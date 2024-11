SaS predkladá uznesenie, aby ministerka Saková predstavila energopomoc

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Aj koaliční poslanci musia mať záujem vysvetliť a zodpovedať svojim voličom otázky o tom, aké zdražovanie cien tepla a plynu domácnosti čaká," uviedol. SaS považuje za neprijateľné, že ministerka stále nezverejnila plán energopomoci. "Občania sa tak majú o forme pomoci dozvedieť až 16 dní pred koncom roka. Vláda (Roberta) Fica v otázke energopomoci úplne zlyháva. Jediné, čo vieme o cenách energií na budúci rok, je to, že sa elektrina nezvýši vďaka dohode, ktorú SaS vyrokovala ešte v roku 2022. Na druhej strane však šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík informuje, že plyn a teplo zdražejú," uviedol Galek.

Plošná pomoci je neefektívna a nespravodlivá

Opozičná strana sa taktiež vyjadrila proti plošnej pomoci s tým, že je neefektívna a nespravodlivá. "Energopomoc pre domácnosti musí byť adresná. Inak to bude len vyhadzovanie peňazí von oknom, čo si nemôžeme v aktuálnej situácii dovoliť," povedal poslanec. Poukázal na to, že plošná pomoc by podľa prepočtov stála až 400 miliónov eur, čo ide proti akýmkoľvek konsolidačným snahám. "Plošnou pomocou by občania vysoké ceny energií zaplatili nepriamo - vo forme vyšších daní a poplatkov. Energia by sa pritom dotovala aj tým, ktorí majú vykurované bazény a nepotrebujú to," dodal. Podľa krajského predsedu SaS v Košiciach Petra Čecha neskoré rozhodnutie v otázke energopomoci spôsobí, že ľudia sa nebudú môcť vopred zariadiť proti zdražovaniu napríklad tým, že by zmenili spôsob vykurovania.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu (20. 11.) po dohode so Slovenskými elektrárňami informoval, že pri cenách plynu a tepla je treba ešte počkať na cenové rozhodnutie ÚRSO. Zasadnúť k tomu musí ešte aj koaličná rada. "Verím, že takúto dobrú správu, ako sme teraz povedali o elektrine, budeme môcť povedať aj o plyne a teple, ale tam ešte musíme rokovať o spôsobe kompenzácie, pretože predpokladáme, že cenové rozhodnutia, ktoré prídu z úradu pre reguláciu, budú navrhovať nejaké zvyšovanie cien tepla a plynu," uviedol.