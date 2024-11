Remišová kritizuje ministerstvo kvôli verejnému obstarávaniu: Taraba to odmieta

Veronika Remišová ( (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V júli tohto roku predložil minister Taraba na rokovanie vlády návrh na zabezpečenie opatrení na odvrátenie ekologickej havárie a environmentálnych škôd z odkaliska Dubová. Minister Taraba v materiáli konštatuje, že investičné náklady sa budú pohybovať vo výške 300.000 až 400.000 eur," skonštatovala Remišová na piatkovej tlačovej konferencii. Dodala, že koncom októbra uzatvorilo ministerstvo zmluvu na dodanie mobilnej čistiarne odpadových vôd pre areál v Dubovej v hodnote 932.400 eur.

archívne video

Veronika Remišová k aktuálnej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Verejné obstarávanie podľa Remišovej vyhlásili v auguste a na predkladanie ponúk dali iba desať pracovných dní. "Na tento fakt sa v rámci verejného obstarávania uchádzači aj sťažovali, pričom explicitne uvádzali, že sa ponuka dá predložiť iba v prípade, že ju má uchádzač vopred pripravenú a krátka lehota je diskriminačná," pripomenula s tým, že envirorezort mal hovoriť o naliehavej situácii. Do 8. októbra mala byť čistička sprevádzkovaná. "Zmluvu podpísal až 29. októbra a na realizáciu má dodávateľ ďalších 100 dní," dodala s tým, že dodávateľ, firma PM Systems, sa podľa nej nevenuje dodávaniu špeciálnych čističiek odpadových vôd či technológií na spracovanie nebezpečného odpadu.

Zobraziť galériu (2) Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Taraba reagoval

Taraba reagoval, že Slovenská republika zaobstaráva stroj na čistenie, nie službu. "Pretože v prípade, že vznikne niekde ekologická havária, nemáme zariadenie, ktoré vie čistiť na danom mieste chemikálie," povedal v piatok na tlačovej konferencii. Išlo podľa neho o riadnu súťaž. "Zúčastnili sa dve firmy a vyhrala absolútne najnižšia ponuka. To je, to je celé, čo k tomu môžem povedať," skonštatoval. Rezort mal zabezpečiť obstaranie dočasne demontovateľnej fyzikálno-chemickej ČOV s mechanickým čistením. Má zabrániť preliatiu odpadovej vody z odkaliska, ktoré by podľa neho mohlo viesť k závažnej ekologickej havárii so značnými environmentálnymi škodami.