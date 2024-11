Poslanci majú zvoliť nových členov Rady STVR! Ak sa im to nepodarí, nie je to zodpovednosť SNS

Roman Michelko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak sa nepodarí v stredu v Národnej rade (NR) SR zvoliť zvyšných členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), nebude to zodpovednosť SNS. Zdôraznil to šéf Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Hovorí, že v koalícii boli dohodnutí na menách, no dohodu porušuje Hlas-SD. Pokiaľ sa nič nezmení, podľa Michelka sa nebude možno hlasovať o nových členoch ani v stredu.