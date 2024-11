Bude Šutaj Eštok šéf Národnej rady? V koalícii je o tom diskusia: Medzinárodná hanba, reaguje Petrík

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Voľbou koaličného Hlasu na post predsedu Národnej rady (NR) SR je stále minister investícií Richard Raši. V koalícii však prebieha diskusia, že by sa na tento post posunul šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (obaja Hlas-SD). V diskusnej relácii V politike na televízii TA3 to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). O tom, kto by mohol byť novým ministrom vnútra, špekulovať nechcel. Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) označila chýbajúci post šéfa parlamentu za medzinárodnú hanbu.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tomáš zároveň zachytil vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý doteraz podporoval na pozíciu predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), že sa zmenili pomery v parlamente a klub SNS má len sedem poslancov. "To by malo dynamizovať procesy pri voľbe predsedu parlamentu. Čiže máme veľké očakávania pri zmene pomerov, že sa tá voľba pohne a strana Hlas bude mať predsedu parlamentu," povedal.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok po rokovaní vlády informuje o Zákone o minimálnej mzde (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Žiadne mená na post šéfa oficiálne na stole nie sú

Až keď nominácie prídu, bude sa klub PS baviť o tom, koho podporia. "To, že to Peter Žiga (podpredseda NR SR, pozn. TASR, Hlas-SD) nejako zvláda, je síce fajn, ale doteraz sme sa nedozvedeli ani premiérove nominácie alebo koaličné nominácie na nového predsedu parlamentu," skonštatovala poslankyňa. Minister práce deklaroval, že koalícia má stále 79 poslancov. Ani jeden zo zákonodarcov podľa neho nepovedal, že odchádza do opozície a vládu podporovať nebude. Predseda SNS Danko by sa mal rozprávať s nezaradenými poslancami okolo Rudolfa Huliaka, ktorí odišli z klubu SNS. Tomáš pripomenul, že Danko pri podpise zmluvy garantoval za národniarov desať poslancov. "Očakávame, že si sadne s Huliakom a budú tieto vzájomné vzťahy naprávať, respektíve sa dohodnú na ďalšom fungovaní v rámci koalície," poznamenal.

Vláda sa podľa Petrík potápa ako Titanic. Tvrdí, že namiesto pokoja a stability priniesla koalícia chaos a hádky a Fico vládnutie nezvláda. Tento týždeň v NR SR ukázal, čo sa môže stať, ak sa traja poslanci vzbúria. "Je to dôsledok toho, že vy ste si za koaličného partnera vybrali stranu, ktorá je vnútri nestabilná. Danko nevie zaručiť, že títo poslanci budú aj naďalej podporovať vládnu koalíciu, to môže zaručiť len Huliak," uviedla Petrík. Kríza vo vláde by podľa Tomáša nastala, ak by zákony prestali prechádzať.

Zvýšením minimálnej mzdy stúpa aj tlak na rast platov

Zvýšením minimálnej mzdy stúpa aj tlak na rast platov. Táto pomoc sa dotkne mnohých ľudí na Slovensku, pričom okrem platov dostanú ľudia aj príplatky za nočnú prácu, na ktoré pôjde navyše 11 miliónov eur. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). "S vyššou minimálnou mzdou vytvárame tlak aj na rast miezd ako takých, my máme najnižšiu nezamestnanosť, historicky najnižšiu nezamestnanosť na Slovensku, ale ešte treba týchto ľudí nejakým spôsobom zamestnať, ale za dôstojnú mzdu," uviedol Tomáš.

Doplnil, že rezort práce už spustil projekt práce namiesto dávok, kde sa odoberie dávka v hmotnej núdzi ľuďom, ktorí odmietnu pracovnú ponuku. Cieľom projektu je zamestnať čo najviac ľudí. Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) spresnila, že minimálnu mzdu strana podporila, avšak s dvomi výhradami. V Národnej rade SR predstavili jej poslanci pozmeňujúce návrhy o zvýšení čistej mzdy pre nízkopríjmových ľudí a o úrovni minimálnej mzdy pre zamestnancov, ktorí pracujú v štátnej sfére.

"Máme tu kopec ľudí, ktorí pracujú vo verejnej sfére. V tých prvých štyroch tabuľkových kategóriách, ktoré nedosahujú minimálnu mzdu a musí im byť doplácaná cez príplatky, sú to upratovačky, upratovači, kuchári a podobne, títo ľudia nedosahujú ani minimálnu mzdu," zdôraznila opozičná poslankyňa. Napriek tomu, že je na Slovensku historicky najnižšia nezamestnanosť, tak Petrík priblížila, že pre mnohé opatrenia súčasnej vlády začnú zo Slovenska odchádzať ľudia. Spoločným cieľom opozície je podľa nej, aby krajina ekonomicky rástla a prichádzali na Slovensko investori. Tomáš sa ohradil, že mladí ľudia odchádzali za prácou do zahraničia aj počas iných vlád.

Petrík ďalej kritizovala Tomáša za nastavenie súčasného 13. dôchodku, ktorý nie adresný pre všetkých seniorov. Ak by vládlo PS, tak by podľa nej tento dôchodok zachovalo, avšak nie v aktuálnej výške. Finančný príspevok by sa mal doručiť seniorom adresnejšie. Tomáš reagoval, že všetci seniori dostanú 13. dôchodok vo výške priemerného ročného dôchodku. Zdôraznil, že ani dve tretiny všetkých seniorov nepoberajú ročný priemerný dôchodok, preto ich treba podporiť sumou 606 eur. Petrík dodala, že zvyšovanie dôchodkov nie je len o adresnosti, ale celkovo o zvyšovaní životnej úrovne ľudí, tak dôchodcov, ako aj osôb v produktívnom veku. Okrem dôchodkov opozičná poslankyňa vyčítala šéfovi rezortu, že sa vláda nestará o jednorodičovské domácnosti, ktoré tvoria na Slovensku 25 %, pričom tie budú podľa nej pri konsolidácii najviac ohrozené chudobou.