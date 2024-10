Minister Šaško chce upokojiť a zastabilizovať situáciu v zdravotníctve

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Cieľom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) je do konca roka upokojiť a zastabilizovať situáciu, aby pacient nebol traumatizovaný spormi v slovenskom zdravotníctve. Uviedol to v súvislosti so stredajším rokovaním s riaditeľmi ústavných zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ako aj so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska. Informoval o tom komunikačný odbor rezortu.