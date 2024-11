Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BUDAPEŠŤ - Pokiaľ EÚ navrhne zvýšiť finančnú pomoc pre Ukrajinu po znížení podpory zo strany USA, a to na úkor členských štátov, Slovensko "by sa takýchto hier nemalo zúčastniť". Po skončení neformálneho summitu v Budapešti to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico, informuje osobitný spravodajca.