MIMORIADNE Prezident Pellegrini oznámil výsledok rokovaní: Dodatočný balík pre rast platov zdravotníkov!

BRATISLAVA - Po rokovaní ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ako aj po politických rokovaniach v koalícii sa podarilo vyrokovať dodatočný balík prostriedkov na lepšie zvýšenie platov v slovenskom zdravotníctve. Ide o dodatočný balík vo výške viac 100 miliónov eur. Malo by ísť o rovnaké podmienky rastu platov zdravotníkov, ako mali pred prijatím konsolidačného balíka. Oznámil to prezident Peter Pellegrini spolu s ministrom zdravotníctva.

Prezident zároveň informoval, že konsolidačný balíček, ktorý mu bol doručený, podpíše. Urobil tak ešte dnes. Rozhodol sa tak potom, čo bola splnená jeho podmienka, aby sa našlo kompromisné riešenie v otázke platov zdravotníkov. Hoci prezident rozumie potrebe ozdravenia verejných financií, upozornil vládu, aby pri opatreniach dôsledne vnímala aj skutočný stav slovenskej spoločnosti. „Verím, že vláda na budúci rok svojimi riešeniami podá pomocnú ruku všetkým ľuďom, ktorí by sa aj kvôli prijatým konsolidačným opatreniam mohli dostať do životných ťažkostí,“ zdôraznil.

Pellegrini dnes podpísal aj zákon o transakčnej dani, ktorý považuje za neoddeliteľnú súčasť konsolidačných opatrení. Transakčná daň je viac unikátom ako bežným opatrením v európskych štátoch. „Preto veľmi ocením, ak sa vláda podrobne oboznámi so všetkými dôsledkami takejto dane. Daň má začať platiť až od 1. apríla budúceho roka, čo je dostatok priestoru na vyriešenie viacerých stále otvorených otázok,“ uviedol. Prezident SR verí, že vládny kabinet prostredníctvom novely tohto zákona urobí všetko pre to, aby odstránila nezamýšľané dôsledky zavedenia novej dane na celú spoločnosť.



Pellegrini tlačil na ďalšie rokovania

Konsolidačný balíček predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) verejnosti v polovici septembra. Krátko po tom však muselo prísť k prvým zmenám, ktoré nastali najmä po kritike verejnosti, ale aj rôznych organizácií. Išlo napríklad o zníženie DPH na knihy či gastro. Upravený balíček schválili následne poslanci. Už v tom čase však nahlas zaznievala kritika aj zo strany zdravotníkov.

Prezident Peter Pellegrini sa aj v dôsledku napätia v spoločnosti so zástupcami zdravotníckych organizácií stretol 8. októbra a po stretnutí vláde odkázal, že ak nepríde k zmene, môže vrátiť konsolidačný balíček v tých častiach, ktoré sa týkajú platov zdravotníkov. Upozornil tiež, že ak bude prijatý konsolidačný balíček v podobe, v akej mu bol doručený do paláca, a teda aj so škrtením rastu platov zdravotníkov, môže to spôsobiť výrazný kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zároveň však prezident požiadal o ústretovosť aj zdravotníkov a pripomenul, že konsolidácia je nevyhnutá. „Každý z nás musí do tejto konsolidácie prispieť,“ uviedol. Vláde odporučil, aby nasledujúce dni využila na rokovanie.

V tom čase dochádzalo k zmene vo vedení ministerstva zdravotníctva. Zuzanu Dolinkovú vystriedal nový minister Kamil Šaško. "Bez prestávky vediem potrebné rokovania, aby sa po prijatí konsolidačného balíka podarilo nájsť kompromis medzi potrebou ozdravenia verejných financií a mzdovými očakávaniami zdravotníkov," uviedol Šaško včera.