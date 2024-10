Chudoba na Slovensku ohrozuje takmer 1 milión ľudí! Vláda pre nich nič nerobí, tvrdí Holečková

Martina Holečková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na Slovensku je podľa dát Štatistického úradu (ŠÚ) SR takmer jeden milión ľudí ohrozených chudobou, najviac jednorodičovské domácnosti či domácnosti s viacerými deťmi, no vláda za rok svojho pôsobenia pre tieto skupiny ľudí nepriniesla žiadne opatrenia, ktoré by im pomohli. Vo štvrtok to pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková (nezaradená).