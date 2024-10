Vláda prerokuje odmeny za pomoc pri povodniach i zvýšenie kvóty pracovných víz

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štát by mal odmeniť policajtov, hasičov i ďalších štátnych zamestnancov, ktorí pomáhali zvládnuť septembrové povodne. V sume presahujúcej 2,2 milióny eur je zarátaný aj finančný dar pre dobrovoľné hasičské zbory, ktoré sa na zásahoch takisto podieľali. Odmenu navrhnutú Ministerstvom vnútra (MV) SR bude v stredu schvaľovať vláda.

Na 56. schôdzi má kabinet tiež schváliť zvýšenie kvóty na udelenie národného víza pre cudzincov pracujúcich na Slovensku, do konca roka sa má táto kvóta zvýšiť na 25 000.

archívne video

Začalo sa výjazdové rokovanie vlády v Modre (Zdroj: TASR/l Jakub Popelka)

Zaoberať sa bude tiež Správou o pokroku v implementácii plánu obnovy, ktorá sa zaoberá priebežným plnením 21 míľnikov súvisiacich s piatou žiadosťou o platbu. Tú by malo Slovensko predložiť v decembri, z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by v nej Slovensko malo získať takmer 600 miliónov eur.

Bodmi programu sú aj informácie o pokroku v implementácii plánu obnovy a odolnosti v gescii ministerstiev vnútra a dopravy, rovnako má exekutíva prebrať návrh aktualizácie akčného plánu opatrení, ktoré majú zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022.

Kabinet by mal tiež vypovedať existujúce zmluvy, ktoré ešte v ére socializmu podpísalo niekdajšie Československo so Sovietskym zväzom a Maďarskom o zamedzení dvojitého štátneho občianstva detí zo zmiešaných manželstiev. Ešte stále platné zmluvy, ktoré v rámci nástupníctva po bývalom spoločnom štáte prevzalo i Slovensko, sú v rozpore s dohovorom Európskej únie o občianstve, rovnako i so slovenskou ústavou.

Vláda bude na rokovaní schvaľovať aj štatút Rady vlády SR pre národnostné menšiny, ktorým sa Rada stáva stálym poradným orgánom kabinetu pre otázky týkajúce sa postavenia a práv národnostných menšín. Rada nadväzuje na činnosť a agendu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. V rámci informatívnych správ preberie kabinet i hodnotenie plnenia úloh štátu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.