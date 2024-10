Veľká predpoveď na ZIMU: Dočkáme sa bohatej snehovej nádielky? Počasie u nás ovplyvnia tieto faktory

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR - Roman Hanc, Getty Images)

BRATISLAVA – Tohtoročnú zimu zrejme výrazne ovplyvní atmosférický fenomén La Niña, ktorý by mohol do sveta priniesť rôzne extrémne prejavy počasia, od chladnejších teplôt až po nepravidelné zrážky. U nás by ale zima podľa najnovších predpovedí nemala byť výrazne iná, ako sme zvyknutí a očakávať môžeme premenlivé počasie. Okrem toho by sme sa mali pripraviť aj na bohatú snehovú nádielku, ktorá by mala prísť najmä v decembri.