Vláda bude rokovať o rozpočte verejnej správy, lesnom hospodárstve či medveďoch

BRATISLAVA - Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2026 na 3,7 % HDP a v roku 2027 na 3 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, o ktorom bude v utorok rokovať vláda. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) má zároveň schváliť aj rozpočet Eximbanky, Sociálnej poisťovne či Slovenského pozemkového fondu. Jedným z bodov rokovania je informácia o návrhu na vytvorenie zásahových tímov pre medveďa hnedého v národných parkoch.

Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2025 mal skončiť hospodárenie s prebytkom na úrovni 6,28 milióna eur, v roku 2026 v hodnote 4,20 milióna eur a v roku 2027 vo výške 2,89 milióna eur. Čistý zisk Eximbanky by mal v budúcom roku dosiahnuť 600 000 eur. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 by tak mal vzrásť o 50 000 eur alebo 9,1 %.

Sociálna poisťovňa (SP) očakáva v roku 2025 zdroje vo výške 16,028 miliardy eur, čo je oproti aktuálnemu roku navýšenie o takmer 5 %. Príjmy poisťovne by mali dosiahnuť na budúci rok 15,094 miliardy eur, z toho príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo výške 11,566 miliardy eur. Viac ako 934 miliónov eur získa SP z nevyčerpaných zdrojov minulých rokov.

K ďalším bodom programu rokovania vlády patrí aj schválenie zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za rok 2023. Podľa nej lesné hospodárstvo SR vlani vykázalo hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 68,15 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol nižší o 27,25 milióna eur. Poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve SR dosiahli podľa správy hospodársky výsledok 7,37 milióna eur a obhospodarovatelia lesa 60,78 milióna eur.

Ministri majú tiež prerokovať štvrtú periodickú správu SR o plnení záväzkov v oblastiach, ktorých sa dotýka Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Jej súčasťou sú okrem iného pokroky v oblasti inklúzie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, podporné opatrenia vo vzdelávaní zohľadňujúce potreby žiakov a študentov so špecifickými potrebami, ale i kroky v oblasti práva na primerané bývanie, zamedzenia rodovej diskriminácie v zamestnaní či zdravotnej starostlivosti zameranej na reprodukčné zdravie ženy.

Na programe zasadnutia vlády je aj schválenie zvýšenia príspevku Medzinárodného vyšehradského fondu o 250 000 eur. Slovensko by malo od roka 2025 prispievať sumou 2,75 milióna eur.