ŠOKUJÚCE VIDEO z obce na Liptove! Medvede priamo pri dome: Deti sa boja ísť do školy

(Zdroj: Tip čitateľa)

Začiatkom mesiaca Slovenskom otriasol hrôzostrašný útok medveďa v katastrálnom území obce Hybe, ktorá sa nachádza na Liptove. Muž sa spoločne so svojou rodinou vybral na huby do miestnych lesov. Z ničoho nič však na neho zaútočil medveď. "Medveď pri útoku zasiahol 63-ročnému mužovi jednu z hlavných tepien dolnej končatiny, následkom čoho u neho došlo k masívnemu krvácaniu a zastaveniu obehu," poznamenali leteckí záchranári na sociálnej sieti. 63-ročný muž, žiaľ, útok šelmy neprežil.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš preto ihneď vyhlásil mimoriadnu situáciu. "Aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu na zdraví či majetku vyhlásili sme mimoriadnu situáciu v sobotu o 15.00 h na celom území okresu Liptovský Mikuláš," informoval o tom prednosta Okrasného úradu Jakub Haluška.

Deti sa boja ísť do školy

Situácia je však skutočne vážna. Obec Bukovina, ktorá sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš opakovane varovala pred výskytom medveďov. Pred pár dňami sa mali pohybovať pri cintoríne, kde ich zahliadol poľovník a neskôr sa tri medvede prechádzali priamo po obci. "Opakovane žiadame obyvateľov obce o zvýšenú opatrnosť, dnes o 22:30 boli videné 2 medvede s mladým medveďom priamo v obci," poznamenala obec na sociálnej sieti.

Jednému z obyvateľov sa dokonca podarilo natočiť skupinu medveďov, ako sa pohybujú v blízkosti jeho domu. Deti sa kvôli tomu boja chodiť do školy. "Pohybovali sa po dedine. Ku mne išli, lebo tam mám teľatá, keby som nevybehol a nevyhnal ich, neviem ako by to dopadlo. V dome máme aj dve deti, ktoré sa boja ísť na zastávku, keď idú do školy. Boli nahlásené poľovníkom pred necelým týždňom a túto noc už behali po mojom dvore, dva dospelé medvede a jedno mláďa," poznamenal vystrašený obyvateľ pre portál topky. V tejto súvislosti sme kontaktovali Zásahový tím pre medveďa hnedého. Na odpovede stále čakáme.

Medvede v blízkosti domu v obci Bukovina (Zdroj: Tip čitateľa)