Asociácia súkromných lekárov kritizuje návrh štátneho rozpočtu: Bez financií ambulantná sféra zanikne!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth kritizuje, že v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok nie je ani zmienka o ambulantnom sektore. Upozornil, že pokiaľ preň nebudú finančné zdroje, tak zanikne. Uviedol to pred pondelkovým stretnutím s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD), s ktorým chce hovoriť aj o tejto téme. Vláda by mala o návrhu rozpočtu rokovať v utorok (15. 10.).

"Ako predstavitelia aj Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR prichádzame po hospodárskej sociálnej rade a za Asociáciu súkromných lekárov musím povedať, že v rozpočte na rok 2025 nie je ani zmienka o ambulantnom sektore, čo sme pripomienkovali aj na sociálnej rade, že ambulantný sektor je vymazaný," povedal Šóth. Upozornil, že bez financií ambulantná sféra zanikne a zanikne aj celé zdravotníctvo. "Keď si vezmeme, že viac ako 60 percent zdravotnej starostlivosti sa poskytuje v ambulantnej sfére, tak nemocnice nebudú môcť toto zrealizovať," vysvetlil prezident asociácie. Ministra zdravotníctva sa chce preto pýtať, či bude ambulantná sféra existovať aj naďalej.

"Budeme žiadať ministra, aby nám dal nejaké garancie, ako bude tá situácia vyzerať, a budeme žiadať spôsob, ako sa máme postaviť voči pacientom," vyhlásil Šóth. V súvislosti s návrhom konsolidačných opatrení a ministrovými vyjadreniami o snahe hľadať kompromis povedal, že pre ASL SR nie je v hre konsolidácia na úkor pacienta. "Ak to tak bude, je úlohou štátu, aby mu vysvetlil, že zdravotná starostlivosť bude redukovaná," dodal. Minister začal v pondelok popoludní rokovania so zástupcami zdravotníkov. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD). Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.