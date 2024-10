Verejné obstarávanie pri učebniciach na vysokých školách by sa mohlo zjednodušiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie vo vzťahu k vysokoškolským učebniciam či skriptám by sa mohlo zjednodušiť. Navrhuje to skupina koaličných poslancov za Smer-SD a Hlas-SD v návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú podala do parlamentu.