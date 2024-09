Dávajte pozor! Kliešte sú aktívne aj na jeseň: V prírode treba byť obozretný

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Kliešte sú aktívne aj na jeseň. Ich aktivita je vtedy zvyčajne nižšia ako počas jarných mesiacov. Závisí to od vhodných klimatických podmienok, kliešťom vyhovuje vlhkosť a vyššie teploty. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že ľudia by preto mali byť pri pobyte v prírode naďalej obozretní.