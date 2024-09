VAROVANIE od odborníkov: Objavil sa nový SMRTEĽNÝ vírus, ktorý napáda MOZOG! Prenáša ho známy PARAZIT

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V Číne bol objavený nový vírus, ktorý diagnostikovali u staršieho muža (61). Ako píše NDTV, nakazený pochádzal z mesta Jinzhou, no nenakazil sa priamo v Číne. Doktorom povedal, že v čase uhryznutia sa nachádzal niekde vo vnútornej časti Mongolska, ktorá je posiata mokraďami. Aj preto dostal nový vírus, ktorý prenáša kliešť, názov vírus mokradí (WELV). K nakazeniu prišlo ešte v roku 2019, no za ten čas odhalili vedci šokujúce zistenia.

Antibiotiká nezaberali

Kliešť je jeden z najrozšírenejších parazitov na Zemi. Preto všetky choroby, ktoré prenáša, môžu byť pre človeka smrteľne nebezpečné. Iné to nie je ani v prípade WELV. Príznaky choroby sa objavujú zhruba po piatich dňoch. Podľa správy publikovanej v The New England Journal of Medicine pacient pociťoval horúčku, bolesť hlavy a často dávil. Navyše na tieto symptómy nezaberali žiadne z dostupných antibiotík.

Po niekoľkých dňoch si doktori uvedomili, že ochorenie má skôr vírusový ako bakteriálny pôvod. Krvné testy odhalili ortonairovírus. Ide o skupinu vírusov, ktoré sa zvyčajne prenášajú po napadnutí kliešťom. Patrí sem aj Krymsko-konžská hemoragická horúčka (CCHF).

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže dôjsť k nákaze aj po kontakte s viremickými živočíšnymi tkanivami (zvieracie tkanivo, kde sa vírus dostal do krvného obehu) počas a bezprostredne po zabití infikovaných, hlavne hospodárskych, zvierat. Je smrteľný v približne 40 percentách prípadov a spôsobuje epidémie. Je ťažké mu predchádzať a liečba je náročná. Medzi ľuďmi sa prenáša telesnými tekutinami alebo v horších prípadoch zlou sterilizáciou nemocničného vybavenia.

Testovanie v nemocniciach

Vedci sa rozhodli zbierať kliešte naprieč severnou Čínou, aby experimentovali, kde sa dá vírus WELV lokalizovať. Z približne 14 600 kliešťov bolo nositeľmi vírusov päť rôznych druhov, píše Daily Star. V nemocniciach prebehlo rozsiahle testovanie pacientov s podobnými príznakmi, pričom u 20 bola zistená prítomnosť WELV.

Samotná infekcia bola väčšia ako sa spočiatku predpokladalo. Problémom bola zlá zrážanlivosť krvi a poškodenie niektorých tkanív. Najčastejším príznakom boli infekcie mozgu a nervového systému. Postihnuté však mohli byť aj iné orgány. Choroba sa považuje za smrteľnú. Jeden pacient dokonca upadol do kómy. Dôvodom bola vysoká hladina bielych krviniek, ktoré sa sústredili okolo mozgu a chrbtice.

Riziková skupina pacientov

Pri včasnom zistení infekcie a správnej liečbe doktori zistili, že s ochorením sa dá úspešne bojovať. V prípade zdravých ľudí, ktorých nakazil kliešť s WELV, môže byť ochorenie len mierne. Pri pacientoch s poruchou imunity a iných ťažkostiach spôsobuje vírus dlhodobé ťažkosti až smrť. Toto je však len predpoklad, ktorý bol v doterajšom priebehu testovaný na hlodavcoch v laboratóriu. Závažné zdravotné problémy, najmä v oblasti mozgu, sú však v prípade infekcie potenciálne veľmi vysoké.