Podľa strany Progresívne Slovensko je most v Banskej Bystrici iba začiatok: V katastrofálnom stave ich je vyše 59

Martin Pekár (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - O havarijnom stave mostu v Kremničke vedeli kompetentní celé roky, napriek tomu nič nespravili. V podobnom stave sú desiatky mostov na Slovensku. Nie je otázkou či, ale kde sa situácia zopakuje. Uviedol to expert opozičného Progresívneho Slovenska (PS) na dopravu Martin Pekár.

"Zbúraný most v Banskej Bystrici je iba začiatok. Na cestách prvej triedy je až 42 % mostov v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave," upozornil Pekár. Člen Republikovej rady PS za Banskú Bystricu Peter Brozman dodal, že k vlastníctvu mosta sa dlhodobo nepriznávalo mesto, kraj ani štát. "Niekoľko rokov z neho odpadávali kusy betónu, no nikto nekonal. Až keď hrozilo jeho zrútenie, podarilo sa ho rozobrať v priebehu jedného víkendu. Je nepochopiteľné, že zodpovední čakali do posledného momentu," priblížil Brozman.

PS na chátrajúce mosty upozorňuje dlhodobo a opakovane žiada vládu o ich systematickú sanáciu. "Je len otázka času, kedy sa niečo podobné stane s ďalším mostom. V havarijnom stave je ich na Slovensku až 59, každú chvíľu hrozí kolaps ďalšieho. Mimoriadne zlá situácia je najmä na východe Slovenska," upozornil poslanec NR SR Richard Dubovický (PS). Podľa Pekára je potrebné mosty opravovať, väčšina z nich totiž zateká, čo spôsobuje koróziu mostnej výstuže. "Vtedy už dochádza k potrebe redukcie hmotnosti na mostoch, prichádzajú dopravné obmedzenia. Odkladať riešenie stojí stále viac peňazí. Ak nebudeme konať, mosty nám začnú doslova padať na hlavu," uzavrel Pekár.