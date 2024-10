Šokujúce zistenie! V Banskej Bystrici opäť hrozí kolaps dopravy: Most je len kúsok od havarijného stavu

Búranie poškodeného mosta v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Koncom septembra musela polícia urýchlene uzatvoriť rýchlostnú cestu R1 v Banskej Bystrici, a to kvôli mostu v časti Kremnička, ktorý bol v havarijnom stave a hrozilo, že sa zrúti. Mesto preto muselo pristúpilo k jeho zbúraniu. Po zbúraní mostu v časti Kremnička ostal jedinou spojnicou so Zvolenskou cestou už len Radvanský most. Ten však kvôli tomu aktuálne čelí dvojnásobnému zaťaženiu a taktiež je v zlom technickom stave. Informuje o STVR.

Radvanský most, ktorý spája banskobystrickú mestskú časť Radvaň a starú cestu v smere na Sliač zaradili po jeho obhliadke do šiesteho stupňa ohrozenia. Najvyšší možný stupeň je siedmy, kedy už je most v havarijnom stave. Most si preto vyžaduje okamžitú rekonštrukciu, aby nedošlo k jeho zrúteniu.

Dopravná situácia sa môže zhoršiť

Správcom Radvanského mostu je mesto Banská Bystrica. To pripúšťa, že bude musieť pristúpiť k sanačným prácam. „Samozrejme, bude potrebné vykonať nejaké sanačné práce. Doplníme ešte diagnostiku v spolupráci so Žilinskou univerzitou,“ vysvetľuje primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest v Banskej Bystrici Miloš Kreth pre portál poznamenal, že poruchy mosta v šiestom stupni sa dajú odstrániť. „Pokiaľ sa bavíme o stave šesť, to sú už poruchy, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť. Sú však odstrániteľné výmenou alebo doplnením určitých chýbajúcich častí,“ skonštatoval.

Či však budú musieť kvôli prácam uzavrieť most alebo čiastočne obmedziť premávku nateraz nie je známe. Obyvatelia sa však obávajú, že to spôsobí zhoršenie dopravy. „Mesto Banská Bystrica musí vnímať všetky tieto okolnosti aj riziká, ktoré môžu vzniknúť, a preto by si malo spracovať určitý havarijný plán dopravnej obslužnosti mesta. Nielen pre linky MHD, ale pre všetku individuálnu aj nákladnú dopravu,“ objasňuje predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský.