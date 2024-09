Prístupová cesta do obce Chľaba je po záplavách opäť otvorená

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Vodohospodári v ranných hodinách rozobrali protipovodňovú bariéru pod železničným nadjazdom. Tá umožnila ochrániť pred povodňami obec Kamenica nad Hronom. Pracovníci Regionálnej správy a údržby ciest skontrolovali a vyčistili vozovku. V určitých úsekoch voda vymyla krajnicu, ktorú bude potrebné v najbližších dňoch dosypať, potvrdila krajská samospráva.

Cesta III/1515, ktorá kopíruje tok rieky, je jedinou prístupovou cestou do Chľaby zo slovenskej strany územia. Počas povodní ju zaplavila voda z Dunaja, uzavretá bola od stredy (18. 9.). Rieka kulminovala v piatok (20. 9.) podvečer, cesta však bola naďalej pod vodou. Zatopená bola aj prístupová cesta do obce z maďarskej strany, ktorú zaplavil Ipeľ. Cezhraničný most ponad Ipeľ v smere do Maďarska zostáva naďalej zatvorený.