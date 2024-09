Najnovší PRIESKUM po letných prazdninách: Smer-SSD tesne pred PS, SNS a Demokrati mimo hry!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA – V parlamente by sme mali šesť politických strán a tou najsilnejšou by bol Smer-SSD. Volilo by ju 24,9 percent voličov. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko s 22 percentami a tretia by bola strana Hlas-SD so ziskom 13,4 percenta hlasov.

TK predstaviteľov vlády a koaličných lídrov: Konsolidácia verejných financií (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

Ukázal to prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu TA3 z prvej polovice septembra. Strana Smer si oproti predošlému mesiacu mierne pohoršila a to o 0,3 percenta. Strana má však aj naďalej najväčší volebný potenciál. Ak by sa voliči, pre ktorých je teraz Smer až druhou voľbou, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas strane Roberta Fica, mohol by získať až 27 percent hlasov.

Naopak, PS si oproti minulému mesiacu mierne polepšilo a to o 0,1 percenta. Ich volebný potenciál sa momentálne pohybuje na úrovni zhruba 25 percent.

Strana Hlas-SD si oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,2 percenta. OD druhého Progresívneho Slovenska ich delí výrazný rozdiel a ich volebný potenciál sa pohybuje zhruba na úrovni 15,5 percenta hlasov.

Štvrté by teraz skončilo KDH so ziskom 7,1 percenta. Piatou stranou je Republika so ziskom 6,3 percenta, nasledovaná stranou SaS, ktorá by získala 5,7 percent.

V prepočte na mandáty by strana Smer mala 47 mandátov, Progresívne Slovensko 42 a Hlas 25 mandátov. KDH by malo 13 kresiel, Republika 12 a SaS 11.

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

SNS aj Demokrati mimo hry

Zvyšné politické strany by sa do parlamentu nedostali. Pre bránami NR SR by ostala SNS (4,4 percenta) a Aliancia-Szövetség (4,1 percenta). Nasledujú Demokrati (3,8 percenta), zoskupenie Slovensko, Za ľudí, KÚ (3,6 percenta) a Sme rodina (2,5 percenta).

Prieskum s konal v dňoch 9. – 15. septembra 2024. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 430 respondentov. Z nich sa až 17,5percent opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu vy volilo. Ďalších 15,4 percent uviedlo, že by voliť nešli. Rozhodnutých bolo 67,1 percent voličov.