Schválené! Štátne budovy budú musieť byť povinne označené štátnou vlajkou SR

SNS (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pre budovy vo vlastníctve štátu má byť povinné označenie štátnou vlajkou SR. Výnimkou majú byť sídla diplomatických a konzulárnych úradov tretích krajín. Vyplýva to z novely zákona o štátnych symboloch SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Do parlamentu ju predložila skupina poslancov za koaličnú SNS.