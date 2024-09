Prezident vyjadril úprimnú sústrasť blízkym hasiča, ktorý zomrel v Nizkych Tatrách

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym hasiča, ktorý tento týždeň zahynul pri likvidácii požiaru v Ludrovskej doline v Nízkych Tatrách. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Do poslednej chvíle sa snažil pomáhať ľuďom a napĺňať svoje poslanie. Zomrel pri výkone služby vo chvíli, keď spolu s ďalšími hasičmi nasadzovali vlastné životy do boja proti požiaru. Je mi ľúto predčasne ukončeného života, no cítim obrovský rešpekt a úctu," poznamenal.

Pri likvidácii požiaru, ktorý vypukol 6. septembra v Ludrovskej doline v Nízkych Tatrách, prišiel o život veliteľ dobrovoľných hasičov z Ludrovej. Zahynul pri páde z výšky počas presunu na miesto požiaroviska. Pri hasení požiaru zasahovali desiatky hasičov.