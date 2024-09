Veľká predpoveď SHMÚ: Čaká nás lejak a silný vietor, tieto časti Slovenska to pocítia najviac! Hrozí 3. povodňový stupeň

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Mimoriadna zrážková situácia na Slovensku pokračuje. Najvyššie úhrny zrážok možno očakávať v priebehu soboty a najbližšej noci, respektíve nedele (15. 9.) rána, keď môže spadnúť do 30, ojedinele až do 80 milimetrov zrážok. V platnosti naďalej platia výstrahy tretieho stupňa pred dažďom pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Na sobotňajšej tlačovej besede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o tom informovala meteorologička Jana Potanková.

SHMÚ o súčasnej a očakávanej meteorologickej a hydrologickej situácii na nasledujúce dni (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Najviac zrážok sa do týchto chvíľ vyskytlo od štvrtka (12. 9.) na meteorologických staniciach v Perneku, kde napršalo 192 milimetrov zrážok, v Plaveckom Petre, kde spadlo 170 milimetrov zrážok, v Sološnici, kde bolo 162 milimetrov, a v Skalici, kde napršalo do týchto chvíľ 155 milimetrov zrážok," priblížila Potanková. Ozrejmila však, že za sobotu silno nenapršalo len na Záhorí, kde doposiaľ spadlo od 13 do 24 milimetrov zrážok, ale aj na severe Žilinského kraja a ojedinele i na Šariši a na Spiši, pričom najvyšší úhrn zaznamenali na stanici Jakubovany, kde od rána napršalo 50 milimetrov zrážok.

Neoddýchneme si ani v pondelok

Plošne možno podľa Potankovej viacej zrážok očakávať aj v pondelok (16. 9.) v okresoch Malacky a Senica. Do pondelka rána môžu zrážky prekročiť hodnotu 230 milimetrov. V platnosti sú aj výstrahy pred silným vetrom. "Platili už počas dnešného dňa pre západné Slovensko, pričom najsilnejší vietor sme do týchto chvíľ zaznamenali na meteorologickej stanici v Slovenskom Grobe a v Bratislave na letisku, kde fúkal vietor priemernou rýchlosťou 55 až 60 km/h, v nárazoch to bolo 70 km/h," spresnila Potanková.

Jana Potanková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vietor má ešte zosilnieť počas najbližšej noci, keď je v platnosti výstraha druhého stupňa pre celé západné Slovensko a taktiež pre Žilinský kraj. "V nárazoch môže vietor dosahovať aj 100 km/h, čo s rozmočeným povrchom predstavuje vysoké riziko padania stromov. Na krajnom juhozápade bude silno fúkať ešte aj počas zajtrajšieho (15. 9.) dňa," doplnila meteorologička.

Hrozí tretí stupeň povodňovej aktivity

Podľa hydrológa Petra Smrtníka horná časť slovenského úseku Dunaja, Devín-Bratislava, bude nad druhým stupňom povodňovej aktivity, bratislavská časť v treťom stupni povodňovej aktivity. "Táto vlna by mala kulminovať z nedele (15. 9.) na pondelok (16. 9.), respektíve počas pondelka," uviedol Smrtník. Dotekať bude do dolnej časti slovenského úseku Dunaja cez Medveďov, Komárno, Štúrovo do utorka (17. 9.) až stredy (18. 9.) budúceho týždňa. Pozitívny vplyv na situáciu v Bratislave určitým znížením vodnej hladiny Dunaja by mala mať podľa Smrtníka manipulácia na vodnom diele Gabčíkovo.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podobne kritická situácia je podľa hydrológa aj na toku slovenského úseku rieky Morava s tým, že tam bude v rámci výrazného vzostupu vodnej hladiny prekračovaný tretí stupeň povodňovej aktivity. Na rieke Morava v Moravskom Svätom Jáne očakávajú kulmináciu z nedele (15. 9.) na pondelok (16. 9.).