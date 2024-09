Roman Mikulec avizuje zvolanie mimoriadneho výboru k aktuálnym témam

Roman Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) by mal na budúci týždeň rokovať o aktuálnych bezpečnostných témach. Zvolanie mimoriadneho zasadnutia avizoval šéf výboru Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poukázal na to, že opozícia sa chcela témam venovať aj na pondelkovom zasadnutí výboru, no koalícia doplnenie programu nepodporila.