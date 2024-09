Šutaj Eštok reaguje na hrozby na školách: Chystá doležitý krok, dotkne sa žiakov aj učiteľov! Prezradil detaily

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) chce najneskôr do konca septembra priniesť na rokovanie vlády materiál o Národnom projekte kamerového systému pre základné a stredné školy. O kroku, ktorý by mal preventívne pomáhať pri možnom vzniku hybridných hrozieb v budúcnosti, informoval Šutaj Eštok po stredajšom rokovaní kabinetu.

Tlačová konferencia Matúša Šutaja Eštoka a Tomáša Druckera k bombovým hrozbám na školách (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Upozornil, že návrh sa stretol s jednoznačným súhlasom celej vlády. Kamerový systém by mal monitorovať vstup do areálu škôl a informovať o podozrivých osobách v ich areáli, keďže kamery by mali byť schopné identifikovať osoby podľa tváre. "Celková investícia sa odhaduje na 60 miliónov eur, rozvrhnuté postupne v priebehu maximálne troch rokov," informoval minister.

Systém bude fungovať pod ministerstvom vnútra, školy sa k nemu budú môcť pridať. Preventívne opatrenie by podľa ministra malo uľahčiť identifikovanie reálnej hrozby, umožní jednoduchšiu reakciu a prijatie adekvátnych opatrení v prípade hybridných hrozieb.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako ministra vnútra doplnil jeho kolega z exekutívy, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), nechcú súčasný problém bagatelizovať tým, že ide o opakujúci sa jav, pri ktorom sa nepotvrdzuje reálne nebezpečenstvo. "Nechceme túto situáciu určite podceňovať," zdôraznil Drucker. Potvrdil, že rezort školstva a jeho úrady komunikujú so školami a konajú v súlade s existujúcimi usmerneniami o tom, ako postupovať v podobných situáciách, rovnako uistil o intenzívnej kooperácii s políciou. Podobne ako v utorok (3. 9.), aj v stredu prišli školám výhražné maily hroziace bombovým výbuchom. Poľa predstaviteľov rezortu vnútra malo ísť o podobne rozsiahlu hybridnú hrozbu. K podobnému incidentu prišlo v stredu aj v Českej republike.