(Zdroj: Horská záchranná služba)

VYSOKÉ TATRY - V masíve Prostredného hrotu vo Vysokých Tatrách uviazli vo štvrtok (29. 8.) vo večerných hodinách dvaja slovenskí turisti. Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke informovala, že muž so ženou uviazli v skalnej platni pre nedostatočné materiálno-technické vybavenie a tak nedokázali bezpečne zlaniť dole.

"Začínajúca sa noc neumožnila nasadenie záchranárskeho vrtuľníka. Na miesto tak vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne. Po dosiahnutí dvojice ju záchranári zo steny evakuovali a v sprievode s dvojicou zostúpili do Starého Smokovca, kde na vlastnú žiadosť pokračovala samostatne. Záchranná akcia bola ukončená v skorých ranných hodinách," uviedla HZS.

V masíve Prostredného hrotu uviazla dvojica slovenských turistov (Zdroj: Horská záchranná služba)

V súvislosti s týmto prípadom horskí záchranári apelujú na turistov, aby dbali na dôsledné plánovanie aktivít v horskom prostredí. Okrem iného je dôležité naštudovať si danú lokalitu a miesto, v ktorých sa chcú turisti pohybovať, a tiež mať znalosti o možných únikových trasách. "Je potrebné disponovať povinným a dostatočným materiálno-technickým vybavením, oboznámiť sa s predpoveďou počasia a vyrážať do hôr skoro ráno," dodáva HZS. Samozrejmosťou je mať so sebou plne nabitý mobilný telefón, ideálne so záložnou "powerbankou".