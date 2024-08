Muž nemal dostatočné vybavenie do terénu! Horskí záchranári prečkali noc s turistami v Tatrách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Turista, ktorý nemal dostatočné vybavenie do horolezeckého terénu, sa pri prechode skalnými platňami zrejme pošmykol a spadol asi tri metre. Dcéra s ním stratila vizuálny kontakt a bol jej schopný iba odpovedať.

Benátska noc na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách (Zdroj: TASR/František Iván)

"Do záchrannej akcie vyrazili profesionálni a dobrovoľní horskí záchranári z Vysokých Tatier. Záchranári po príchode k skalnej stene museli do steny naliezť a následne poskytnúť mužovi, ktorý mal povrchové poranenia, zdravotnú starostlivosť. Nakoľko transport muža by bol náročný a jeho zdravotný stav sa podarilo stabilizovať, horskí záchranári s turistami prečkali noc na mieste," uvádza HZS.

Skoro ráno bola o súčinnosť požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Turisti boli postupne so záchranármi evakuovaní za pomoci palubného navijaka a vysadení v Bielovodskej doline. "Keďže mužove zranenia si nevyžadovali transport do zdravotníckeho zariadenia, pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne," dodáva HZS.