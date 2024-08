Po konci poradcu Chmelára nastala búrka reakcií: Hádka s Tarabom, ozval sa aj Kuffa! Slovná vojna

(Zdroj: TASR/Marko Erd, Topky/Vlado Anjel)

Filip Kuffa, syn Štefana Kuffu, sa Chmelára pýta, čomu sa čuduje. Obaja Kuffovci pôsobia na ministerstve životného prostredia ako štátni tajomníci. „Keď sa môj otec, Štefan Kuffa, postavil na ochranu mravnej výchovy deti a mládeže, v Malej Frankovej, a vyzval deti a potom aj rodičov, že predstavenie Moje baby nie je pre nich vhodné, a aby opustili scénku, tak tento poradca napísal, že Štefan Kuffa je horší ako gestapo,“ uviedol na sociálnej sieti. "Následne ešte pritvrdil. „Ak by bol na progresívnom brehu, nečudoval by som sa takýmto výkrikom do tmy… Napadá ma však jedna možnosť – možno sa Chmelár usiluje pridať k progresívcom a využil túto príležitosť, aby sa prezentoval ako obeť svojho statusu a tým si získal sympatie liberálno-progresívneho tábora. A na záver ešte poriadne nakydal na premiéra Fica,“ dodal Kuffa mladší.

K celej veci sa vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý mal s Chmelárom slovnú výmenu cez sociálne siete ešte krátko pred jeho koncom vo funkcii poradcu premiéra. ďalšia prišla po Chmelárovom statuse, v ktorom oznámil svoj koniec. Taraba poukázal na rozdiel medzi samoprezentáciou a poradenstvom. „Poradca ak raz príjme túto funkciu vie, že na verejnosti ak niečo povie, okolie to považuje za stanovisko politika, ktorého zastupuje. Veľmi často sa takto používajú poradcovia na rôzne odkazy, ktoré nechce povedať politik sám,“ povedal.

„Predstavte si, že by Bidenov poradca povedal, že Harrisovú nepovažuje za dobrú kandidátku. Hneď by sa pýtali všetci či to je jeho názor alebo Bidenov. V oboch prípadoch ak poradca povie názor, ktorý nekorešponduje s názorom politika, ten to svetu odkáže tak, že ho odvolá. Vtedy sa z neho opäť stane komentátor a môže tárať vo vlastnom mene čo sa mu zapáči,“ uviedol príklad. „Rovnako je to s progresívnym liberálom Chmelárom. Na adresu SNS povedal de facto, že sme gestapáci, pretože sme povedali to, čo medzičasom potvrdili už aj organizátori, že predstavenie 18+ sa omylom hralo pred maloletými deťmi,“ dodal. Chmelára okrem toho označil za progresívneho liberála.

Na jeho vyjadrenia zareagoval aj sám Chmelár. „Aby bolo už raz a navždy jasné, pán Taraba: na mňa si nevyskakujte. Tak ako vy nie ste nijaký národniar, ale obyčajný fašista, ktorý v drese SNS potrebuje preprať svoju kotlebovskú minulosť, tak ja nie som žiadny progresívny liberál, ale socialista - neuráža ma to, ale nie je to pravda, takže ak nechcete vyznievať ako politologicky negramotný človek, vyjadrujte sa presne. Rovnako klamete, keď tvrdíte, že som na adresu SNS povedal, že ste gestapáci. Povedal som len na adresu Štefana Kuffu, že tak ako on (a nielen v Malej Frankovej, ale aj v Liptovskom Mikuláši či na ministerstve voči ženám) sa správalo jedine gestapo. A za tým si stojím. Je zaujímavé, ako sa stotožňujete so značkou ´my v SNS´, ale vy národniarom, nositeľom odkazu Martina Rázusa, nikdy nebudete a nie ste ho hoden,“ ohradil sa voči takýmto slovám Chmelár.

„A v neposlednom rade: ak popierate právo prívržencov koalície kritizovať alebo upozorňovať na chybné kroky vládnych politikov, tak si zavrite ústa predovšetkým sám. Lebo nikto tak nekritizuje správanie koaličných partnerov ako práve vy, od nikoho nepočuť toľko ponôs a žalôb najmä na predstaviteľov Hlasu ako z úst predsedu SNS. Čo si myslíte, že ste nejaký nedotknuteľný komunistický papaláš, pred ktorým sa budú všetci klaňať a ktorý si myslí, že mu s funkciou narástol rozum?,“ pýta sa Tarabu.

Banáš sa Chmelára zastal

K „vyhadzovu“ Chmelára z tímu poradcov sa vyjadril aj Jozef Banáš. Ten mal pred časom sám ponuku pôsobiť ako poradca prezidenta Petra Pellegriniho, no nakoniec sa rozhodol zamietnuť ju. „Milý Edo, tak si s poradcovaním premiérovi skončil. Ja som s poradcovaním prezidentovi ani nezačal. Nie preto, že mám výhrady voči prezidentovi, ale aj preto, že mám výhrady voči politike a metódam, ktoré sa v boji o moc a jej udržanie používajú. Talleyrand, azda najprefíkanejší diplomat v histórii, povedal: Politika je boj o moc. Najprv s cudzími a potom s vlastnými, lebo tí si viac nárokujú. Viem, že táto definícia sa Teba netýka. Nikdy si nikomu nebol „vlastný“. Bol si sebavedomý Edo Chmelár – vedomý si seba. Tvojou ambíciou bolo vždy hľadať pravdu. Tam je pes zakopaný. Ísť s touto ambíciou do politiky je ilúzia, ale rozhľadenému človeku akým nesporne si, to muselo byť jasné. Napriek tomu si tam šiel – ako sám vravíš, vedel si, čo Ťa môže stihnúť,“ okomentoval Banáš. Chmelár sa mu za jeho slová poďakoval.

Chmelár hovorí o dlhodobom tlaku SNS

Chmelár v statuse, ktorý v stredu večer zverejnil na sociálnej sieti, informuje, že ho Robert Fico s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie predsedu vlády SR pre politické záležitosti. Dôvodom má byť jeho kritika "vyčíňania“ štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Štefan Kuffu. "Robert Fico v sebe nepozbieral ani zvyšky štábnej kultúry, aby mi to oznámil sám, prípadne aby mi umožnil vysvetliť môj postoj, ale vybavil to poštou a odkazom od mladého Kaliňáka," napísal na sociálnej sieti Chmelár. Tiež uviedol, že tlak SNS na jeho odvolanie rástol už od konca minulého roka, kedy sa podľa jeho slov jeho kritickými poznámkami dokonca zaoberala koaličná rada. Skritizoval aj niektoré kroky vlády a jej predsedu Roberta Fica vo vzťahu k Ukrajine.