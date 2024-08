Veľké zmeny: Ministerstvo školstva sa sťahuje do nových priestorov

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Celé Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR by malo byť do budovy v bratislavskej Petržalke presťahované do konca októbra. Sťahuje sa postupne. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD).