Vo Zvolene bude rekonštrukcia bojov z Povstania: Cyklus Lumiére pod paľbou uvedie menej známe povstalecké filmy

Zvolenský primátor Vladimír Maňka dodal, že veľký priestor venujú povstaleckým vlakom, keďže ich vyrobili pod Pustým hradom. "Nasadenie jedného z nich v Povstaní, následná prehliadka modelov či možnosť previezť sa na nich zvolenským námestím má prilákať najmladšiu generáciu," objasnil.

Výstava Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach s názvom 80 rokov osláv SNP (Zdroj: TASR/František Iván)

O pancierových vlakoch, ktoré vyšli z dielní zvolenských železničných opravovní a strojární, budú aj filmy a diskusia s odborníkmi v Starej radnici. "Ozvalo sa nám už niekoľko ľudí, ktorí chcú prísť, aby rozpovedali príbeh svojich starých otcov, ktorí slúžili v niektorej z posádok pancierových vlakov," skonštatovala Ľubica Miľanová, ktorá má na starosti pamiatkový fond mesta. Na diskusiu samospráva pozýva aj verejnosť.

Mesto chystá na posledný augustový deň aj odhalenie pamätnej tabule svojmu čestnému občanovi Janovi Bezroukovi, ktorý neprežil vypočúvanie nacistickým komandom. "Počas celej vojny sa rôznymi spôsobmi angažoval v odboji. Osudnou sa mu stala pomoc ukrývajúcim sa partizánskym skupinám," povedala Miľanová. Mesto si podľa nej pripomenie aj obete z radov železničiarov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny.

V programe bude aj večerný lampiónový sprievod, organizuje ho Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. "Jeden z vlakov niesol práve meno generála Štefánika, rozhodli sme sa preto zapojiť do osláv aj pripomenutím tohto faktu a uctíme si pamiatku jednej z najvýznamnejších osobností nášho národa," vysvetlil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Peter Novotňák. Celoslovenské oslavy 80. výročia SNP pripravujú Ministerstvo obrany SR s Úradom vlády SR a ďalšími spoluorganizátormi. Konať sa budú 28. až 29. augusta v Banskej Bystrici. Ich súčasťou je bohatý kultúrno-spoločenský a sprievodný program spojený s vojenskou prehliadkou.

Cyklus venovaný filmom o Slovenskom národnom povstaní

Slovenský filmový ústav chystá v bratislavskom Kine Lumiére cyklus venovaný filmom o Slovenskom národnom povstaní (SNP). "Do prehliadky boli zámerne vybrané filmy menej známe až neznáme, ale každý s nejakým zaujímavým príspevkom k téme," povedala filmová publicistka, kritička a historička Eva Vženteková. Cyklus Lumiére pod paľbou s podtitulom Odboj a Povstanie vo filme otvoria vo štvrtok 29. augusta.

Na úvod netradičnej prehliadky menej známych, prehliadaných alebo zabudnutých filmov pri príležitosti 80. výročia SNP si diváci môžu pozrieť "realizačne zrelý" film V hodine dvanástej, ktorý v roku 1958 nakrútil režisérsky tandem Jozef Medveď a Andrej Lettrich. "Bol zrejme nepriamo inšpirovaný skutočnou udalosťou rukojemníkov zajatých jednotkou SS v čase potlačenia Povstania do hôr, pričom film bol v čase svojho uvedenia politicky nepriaznivo prijatý, čím ostal akoby neprávom poznačený," vysvetľuje Vženteková, autorka celého projektu, ktorá film aj lektorsky predstaví.

"Ďalej budú uvedené snímky Človek na moste (1972), pomerne poctivá dráma o rozhodovaní sa medzi službou okupantom a rezistenciou, film Veľká noc a veľký deň (1974), zaujímavý pohľad na konkrétnu kritickú situáciu počas prechodu frontov, profesionálne i historicky zaujímavý diptych Život na úteku (1975) a Choď a nelúč sa (1979) o armádnom odbojárovi, disidentovi a povstaleckom partizánovi Ľudovítovi Kukorellim," upozorňuje filmová publicistka, kritička a historička.

Cyklus predstaví aj filmy Súkromná vojna (1977) "o konflikte v minulosti, ktorý vo vojnovom období a v občianskej zrážke prerastie do osobného revanšu". V programe figuruje aj titul Do posledného dychu (1976), film inšpirovaný skutočnými postavami nemeckých protihitlerovských agentov pôsobiacich aj na území Slovenského štátu, či snímka Zlaté časy (1978). "Umelecky a výpovedne veľmi hodnotný a nezaslúžene zabudnutý film s ironickým názvom," poznamenáva Vženteková. Do výberu zaradila aj "sčasti ideologizovanú komédiu" Cnostný Metod (1979), ktorá môže publikum zaujať pomerne vierohodným zobrazením dobového bratislavského prostredia.

"Ďalším bonusom prehliadky bude snímka Nedodržaný sľub (2009), nakrútená po páde komunistického režimu, ktorá prechádza celým vojnovým obdobím prostredníctvom postavy prenasledovaného židovského mladíka a prináša aj veľmi drsnú povstaleckú epizódu o strete mladého hrdinu s ruským antisemitským partizánskym veliteľom a alkoholikom," ozrejmila Vženteková. Dodáva, že v prehliadke nejde len o obraz odboja a Povstania. "Odvrátenou stranou povstaleckej tematiky sú ďalšie uvádzané filmy, ktoré sa snažili oživiť reálie, príbehy a postavy mimo odboja a priniesť kritický, ale v rámci možností vierohodný obraz vytesňovaného Slovenského štátu," podotkla filmová historička k snímkam ako Námestie svätej Alžbety (1965), Sýkorka (1989) a "žánrovo exkluzívna historická satira" Naši pred bránami (1970).