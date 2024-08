Vojenská história nepozná činnosť letectva v takom rozsahu ako počas SNP

(Zdroj: TASR - Branislav Račko)

BRATISLAVA - Vojenská história nepozná taký prípad bojovej činnosti leteckej jednotky v hlbokom tyle nepriateľa, ako to bolo v prípade Kombinovanej letky a 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku v Sovietskom zväze počas Slovenského národného povstania (SNP). Pri príležitosti 80. výročia vyhlásenia SNP to povedal zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu Peter Šumichrast.

Výzbroj povstaleckého pluku do príletu 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku tvorili zväčša zastarané lietadlá československej výroby Letov Š-328 a Avia B-534. Zodpovedajúcu bojovú hodnotu mali len dva Messerschmitty Bf 109 G-6. Niekoľko nemeckých Messerschmittov Bf 109 E, ktoré taktiež patrili do výzbroje Kombinovanej letky, nebolo rovnocennými protivníkmi posledných verzií nemeckých stíhačiek typu Bf 109 a Fw 190.

archívne video

Dobová vojenská technika s posádkami v uniformách počas osláv 80. výročia SNP (Zdroj: TASR/František Iván)

Krátko pred vyhlásením SNP došlo k odzbrojeniu dvoch východoslovenských divízií generála Augustína Malára. V ich bojovej zostave bola aj Skupina vzdušných zbraní majora letectva Júliusa Trnku. "Bola zostavená z bojových leteckých jednotiek s najkvalitnejším personálom a leteckým materiálom, ktorým v tom čase slovenské letectvo disponovalo. Počet najmodernejších lietadiel Bf 109G-6 (15 kusov) bol značne zredukovaný americkým letectvom 26. júna 1944. Ďalšie lietadlá tohto typu boli zničené, respektíve poškodené pri viacerých leteckých nehodách. Z tohto dôvodu mohla byť len malá časť z nich použiteľná na ozbrojené povstanie," objasnil Šumichrast.

Kvalita letectva na východe Slovenska

Kvalita letectva na východe Slovenska bola vyššia, akou disponovalo povstalecké letectvo na letisku Tri Duby. "Historickým faktom je, že Skupina vzdušných zbraní v ranných hodinách 31. augusta 1944 preletela na územie oslobodené sovietskou Červenou armádou. Jej príslušníkov po preverení sovietskymi a československými spravodajskými orgánmi prijali do československej brannej moci a zaradili do československého zahraničného vojska. Po preškolení na sovietsku leteckú techniku tvorili základ personálu 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR," uviedol.

Prvý československý samostatný stíhací letecký pluk

Prvý československý samostatný stíhací letecký pluk, ktorému velil štábny kapitán František Fajtl, priletel na povstalecké územie 17. septembra 1944. Ich úspechy v boji neboli žiadnym prekvapením. Časť pilotov mala bohaté bojové skúsenosti získané v britskom Kráľovskom letectve, ako aj z bojov vo Francúzsku v roku 1940. V leteckom personáli pluku, ktorý tvorili prevažne piloti českej národnosti, boli aj dvaja Slováci - Anton Matúšek a Ľudovít Dobrovodský.

"Po spravodajskom preverení a preškolení pôsobili v 128. československej samostatnej stíhacej leteckej peruti v ZSSR, vyzbrojenej lietadlami typu Lavočkin La-5FN. Išlo o moderné sovietske stíhacie lietadlá, ktoré prišli priamo z výroby, čiže neboli opotrebované prevádzkou v náročných poľných podmienkach," priblížil Šumichrast.

Príslušníci 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku v ZSSR po prílete na povstalecké územie úspešne zasiahli do bojov proti fašizmu. Bojovým majstrovstvom a preukázanou odvahou si získali nielen veľké uznanie v radoch spolubojovníkov, ale aj náležitý rešpekt v radoch nepriateľa. Na povstaleckom nebi si vybojovali leteckú nadvládu a účinne podporovali boj pozemných jednotiek 1. československej armády na Slovensku i partizánov.

Do poslednej bodky splnili to, čo od nich armádne velenie očakávalo

"To znamená, že do poslednej bodky splnili to, čo od nich armádne velenie očakávalo. Piloti pluku za obdobie operačného nasadenia vykonali počas 29 letových dní dovedna 566 letov v čase 375 hodín a 10 minút. Z toho bolo až 561 letov operačných s trvaním 372 hodín a 10 minút. Pri nich si na vojnovom nebi vybojovali absolútnu leteckú nadvládu, ktorú korunovali zostrelmi deviatich nemeckých lietadiel, pravdepodobnými zostrelmi troch a poškodením šiestich lietadiel," doplnil vojenský historik.

Ďalej pri útokoch na nepriateľské pozemné ciele zhodili 624 leteckých bômb a vystrieľali asi 50.000 kanónových granátov. Pri neočakávanom leteckom prepade letiska v Piešťanoch zničili desať a poškodili ďalších desať nepriateľských lietadiel. Zničili, resp. poškodili množstvo pozemnej vojenskej techniky a materiálu. Po priblížení nemeckých okupačných jednotiek k letisku Tri Duby 11 letuschopných lietadiel pluku 25. októbra preletelo cez front k Červenej armáde.

Najúspešnejší pilot

Najúspešnejším pilotom pluku bol podporučík Leopold Šrom s dva a pol zostrelmi nepriateľského lietadla. Ďalšie dve nepriateľské lietadlá mu boli pripísané ako pravdepodobne zostrelené. Z dvojice Slovákov bol úspešnejší Dobrovodský, ktorý zostrelil jedno nepriateľské lietadlo a dve ďalšie poškodil.

Bojové nasadenie leteckého pluku sa neobišlo bez strát. Počas bojov zahynuli podporučíci František Vaculík, Bohuslav Mráz a Tomáš Motyčka. Podporučík František Kruťa, ktorého počas SNP zostrelila nemecká protiletecká obrana, mal viac šťastia a zostrel prežil. Padol však do nemeckého zajatia, z ktorého sa mu podarilo ujsť. Nakoniec bol oslobodený Červenou armádou a vrátil sa k československej leteckej jednotke na základni Poremba.

"K ich zostrelom došlo pri letoch v nízkych letových hladinách, a to nad územím obsadeným nepriateľom. Zasiahla ich nepriateľská obrana proti lietadlám. Žiaden pilot sa nedokáže účinne ubrániť pred nepriateľskou protilietadlovou obranou. Môže to byť akákoľvek hviezda, akékoľvek letecké eso," povedal ďalej Šumichrast.

Napriek tomu, že Slovensko už v čase SNP "patrilo" do sféry vplyvu Sovietov, americké letectvo vykonalo niekoľko operačných letov nad Slovenskom na pomoc povstalcom. Uskutočnili sa 13. septembra 1944, keď letci 15. americkej leteckej armády bombardovali dôležitý železničný uzol Vrútky, a 20. septembra, keď bombardovali letisko Malacky - Nový Dvor, využívané nemeckou Luftwaffe.

Americký nálet na rafinériu v Dubovej

"Netreba však zabudnúť ani na americký nálet na rafinériu v Dubovej, ktorý sa uskutočnil deväť dní pred vyhlásením SNP. Pohonné látky, s ktorými počítalo ilegálne Vojenské ústredie, boli zničené. Bombardovací nálet bol vykonaný napriek tomu, že organizátori povstania upozorňovali československých predstaviteľov v Londýne, aby spojenecké letecké sily neútočili na Dubovú. Nevieme, z akých dôvodov sa táto informácia nedostala k plánovačom leteckých operácií, respektíve prečo bola ignorovaná," pripomenul historik Šumichrast.

Príhovory najvyšších ústavných činiteľov sú na oslavách SNP obvyklé

Príhovory troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidenta, predsedu parlamentu a vlády, sú na oslavách výročia Slovenského národného povstania obvyklé. Povedal publicista Juraj Hrabko. Traja najvyšší ústavní činitelia na oslavách podľa Hrabka vystupujú z titulu svojej ústavnej funkcie a nie straníckej príslušnosti. "Pokladám za prirodzené, že vystúpia. Nevnímam to ako stranícku politiku," poznamenal.

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Napriek tomu sa podľa neho nedá vylúčiť, že niektorý rečník využije priestor svojho prejavu aj na robenie politiky. "Osobne to očakávam najskôr od prejavu premiéra Roberta Fica (Smer-SD)," odhadol Hrabko. Vláda podľa neho využila svoj vplyv na prípravu scenára osláv na to, aby do programu zaradila aj prezentácie niektorých ministerstiev. Tento rozmer osláv podľa Hrabka viac súvisí so snahou vlády propagovať svoje výsledky ako s odkazom SNP.

Hodnotenie udalostí roku 1968 zo strany slovenských politikov, ktoré zverejnili 21. augusta pri príležitosti 56. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, vníma Hrabko ako v podstate konsenzuálne. "Čo sa týka politických strán, to vydiskutované je. Nepoznám relevantnú politickú stranu, ktorá by dnes ten vpád vojsk obhajovala," povedal. Rozdiely bolo podľa neho cítiť v tom, aké ponaučenie si tá-ktorá strana z tohto historického vývoja zobrala. "Ale pohľad na samotnú inváziu sa mi zdal byť ustálený," konštatoval.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na tlačovej konferencii za účasti predstaviteľov školstva, samosprávy, odborov, aj zamestnávateľov prezentoval začiatok rozsiahlej školskej reformy, ktorý symbolicky nazval Nežnou revolúciou vo vzdelávaní. "Ak sa naozaj dohodol so všetkými zainteresovanými, je to správny krok," reagoval Hrabko. Zároveň upozornil, že parlament môže v priebehu rokovania zákony aj výrazne pozmeniť. "Vecne je to dohodnuté so všetkými partnermi, ale treba si počkať, aký bude výsledok," upozornil.

Po vstupe zákonov do účinnosti zasa podľa neho začne plynúť doba, keď prax postupne ukáže slabé miesta novej legislatívy. "Môžu nastať aplikačné problémy, ktoré dnes nikto nepredpokladá. Ale ak budú aj po rokovaní parlamentu všetci zainteresovaní spokojní s výsledkom, nájdu potom aj spôsob, ako sa vyrovnať s aplikačnými problémami," dodal Hrabko.