AKTUÁLNE Ministerka zdravotníctva odvolala šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video Opozícia reaguje na tlačovú konferenciu Zuzany Dolinkovej k FN Trenčín (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Nepriaznivý vývoj hospodárenia štátnej zdravotnej poisťovne a uloženie opatrení vo forme ozdravného plánu zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si vyžaduje jasné krízové riadenie organizácie, ktorá hospodári s rozpočtom na úrovni päť miliárd eur. Ide o najväčší objem zdrojov, ktoré je nevyhnutné efektívne alokovať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti," uviedla Dolinková. Verí, že tento krok bude smerovať k nevyhnutnej stabilizácii a garancii dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. "Ministerstvo zdravotníctva ako jediný akcionár VšZP permanentne monitoruje personálnu i hospodársku kondíciu svojej najväčšej podriadenej organizácie," doplnila.

Zároveň Ďurišovi poďakovala za doterajšiu spoluprácu. Rezort dodal, že do času vymenovania tretieho člena predstavenstva VšZP budú v zmysle stanov po dobu maximálne troch mesiacov konať v mene VšZP jej zvyšní dvaja členovia predstavenstva. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal minulý týždeň správne konanie v súvislosti s uložením povinnosti VšZP predložiť na schválenie ozdravný plán. Urobil tak na základe predikcie vývoja hospodárenia poisťovne do konca roka. Podľa úradu ide najmä o nedodržanie obchodno-finančného plánu z pohľadu vlastného imania a likvidity. Rezort zdravotníctva tento krok označil za viac ako nevyhnutný. VšZP deklarovala, že bude vo veci plne súčinná. Ďuriš bol vedením štátnej poisťovne poverený od januára, do funkcie bol vymenovaný v apríli.