VšZP podala opravný prostriedok voči rozhodnutiu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o ozdravnom pláne

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

"Rozhodnutie ÚDZS bolo poisťovni doručené 14. 8. 2024. K podaniu rozkladu, ktorý je legitímnym opravným prostriedkom voči vydanému rozhodnutiu, VšZP pristúpila po oboznámení sa so všetkými relevantnými skutočnosťami, z ktorých Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vychádzal," ozrejmila VšZP.

archívne video

Rokovanie pokračuje rozpravou o ziskoch zdravotných poisťovní (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Ubezpečila, že pre poistencov je aj naďalej zabezpečené poskytovanie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. "Zároveň si poisťovňa aj naďalej plní všetky svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti," dodala.

ÚDZS 14. augusta nariadil štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni predloženie ozdravného plánu. Štátna poisťovňa mala v danom prípade právo podať voči rozhodnutiu rozklad do 15 dní odo dňa doručenia, respektíve oznámenia rozhodnutia. V prípade, že by tak neurobila, bola by povinná predložiť ozdravný plán najneskôr desať dní od právoplatnosti rozhodnutia. Pokiaľ by voči uvedenému rozhodnutiu zo strany VšZP podaný opravný prostriedok nebol, rozhodnutie by nadobudlo právoplatnosť 30. augusta.

Úrad začiatkom augusta informoval o začatí správneho konania v súvislosti s uložením povinnosti VšZP predložiť na schválenie ozdravný plán. Poukázal na to, že k tomu, že sú splnené zákonné podmienky na nariadenie ozdravného plánu, dospel na základe vyhodnotenia aktuálnej finančnej kondície z predložených výkazov. Štátna poisťovňa ku koncu júna dosiahla stratu 49,1 milióna eur.