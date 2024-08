Odborníci apelujú na pravidelný pitný režim: Chrániť sa treba aj pokrývkou hlavy v exteriéri

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V horúčavách je dôležité dodržiavať pravidelný pitný režim. Piť treba v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Netreba podceňovať ani riziko úpalu a úžehu. Ľudia by sa mali vhodne obliekať, používať krémy s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu a nosiť pokrývky hlavy v exteriéri. Apelovali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

"Pozor na zvýšenú fyzickú námahu. Robievajte si časté prestávky v tieni a v čase medzi 10.00 až 16.00 h obmedzte pobyt vonku a nezdržiavajte sa na slnku. Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny, ideálne do siedmej ráno," odporučila hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Slnečnému žiareniu by sa vôbec nemali vystavovať deti mladšie ako jeden rok.

"Deti do šiestich mesiacov nenatierajte krémami s ochranným faktorom (SPF), keďže tieto deti na slnko vôbec nepatria. Chránime ich slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie," priblížila zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež Jana Hamade. Staršie deti zase treba pri pobyte vonku opakovane natierať krémami a vhodne obliekať. "Nikdy nenechávajte deti a zvieratá čakať v zaparkovanom vozidle. Ani ak ste presvedčení, že sa vzdialite iba na chvíľu. Nespoliehajte sa na pootvorené okná vozidla, k prehriatiu organizmu dochádza rýchlo a môže mať smrteľné následky," uzavreli odborníci.