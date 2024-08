Mama nechala malé dieťa v aute! Srdcervúce VIDEO: Zúfalý plač si všimol okoloidúci

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Patrik z Čiech si potreboval len vytiahnuť peniaze z účtu a ísť zaplatiť dlh. Ani vo sne by ho nenapadlo, čo sa mu po ceste stane. "Kto ma pozná, vie, že milujem vysoké teploty. Dnes mi bolo také teplo, že som sa pohyboval v tieňoch za domami. Až kým som neprišiel do bankomatu, kde sa tomu slnku nedalo vyhnúť. Vybral som si peniaze a mieril na čas zaplatiť svoj včerajší účet," podelil sa so svojím príbehom na sociálnej sieti.

Len o pár krokov ďalej zrazu začul zúfalý plač dieťaťa. "Počul som hysterický detský plač. Na námestí v Uhříněvsi pri Prahe. Nechápal som. Rozhliadol som sa a prišiel som na to, že vychádza z tmavo šedivej Toyoty," poznamenal Patrik. Okienka na aute boli otvorené, aby dieťatku išiel vzduch a práve vďaka nim bolo počuť jeho neutíchajúci plač.

"Muselo mu byť hrozne horúco. Mne bolo aj vonku," dodal okoloidúci. Našťastie si ho však všimol a mohol dieťatku pomôcť. "Hovorím si, že si možno rodič, vodič len na chvíľku niekam odskočil. Čakám 5 minút. Dieťa stále plače. Nie som si istý, čo urobiť. Chcem otvoriť dvere a vziať ho von. Ale viem, ako fungujú zákony," skonštatoval. Rozhodol sa preto okamžite kontaktovať políciu, ktorá o pár minút prišla.

"V rovnakú chvíľu vyliezla aj matka z banky s jedným papierom. Vzala si dieťa do ruky a upokojovala ho. Evidentne ho miluje. Povedal som policajtovi len ​​toto: "Mali by ste matke povedať, že toto nie je normálne, evidentne ho miluje, ale mohla by ho zabiť svojou blbosťou. Teraz už musím ísť," dodal Patrik. Reakcia policajta ho milo prekvapila. "Ďakujeme, že ste zavolal, tak by sa mal správať každý, idem skontrolovať dieťa a povedať spätnú väzbu matke, krásny deň", skonštatoval podľa jeho slov policajt.