Korčok sa môže pokúsiť spájať strany, alebo do niektorej vstúpiť, uviedol Hrabko

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bývalý minister zahraničných vecí a kandidát na post prezidenta Ivan Korčok sa môže pokúsiť vrátiť do politiky tak, že spojí viacero opozičných politických strán, alebo vstúpi do niektorej z nich. V reakcii na avízo Korčoka, že sa rozhodol pokračovať v pôsobení v slovenskej politike, to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.

Rozhodnutie Korčoka môže mať podľa Hrabka určitý vplyv na prerozdelenie voličskej podpory medzi opozičnými stranami, výrazné posuny, aké modeloval prieskum agentúry Focus, však reálne neočakáva. "Ak sa pán Korčok rozhodne vstúpiť do niektorej z existujúcich strán, môže to v tej chvíli znamenať istý vzostup preferencií tejto strany, ale potom sa to zasa upokojí a pôjde ďalej," konštatoval s tým, že stranícka politika sa veľmi líši od diplomatickej práce, v ktorej sa Korčok osvedčil v minulosti.

archívne video

Porazený kandidát na prezidenta Ivan Korčok si ZASPOMÍNAL na Václava Havla: Týmto ma INŠPIROVAL! (Zdroj: TH)

Na odvolanie Mateja Drličku z postu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Hrabko reagoval, že sa dajú očakávať protesty časti umeleckej scény a politickej opozície vrátane jej voličov, ale na rozhodnutí ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) to už zrejme nič nezmení. Posledná petícia za odstúpenie ministerky podľa Hrabka nemala v podstate žiadny efekt napriek veľkému množstvu podpisov. "Pán Drlička sa bude obhajovať a pani ministerka bude zasa obhajovať svoj postup. Celé sa to skončí ako obvykle v politickom koši," odhadol publicista.

Parlament by musel prijať uznesenie

Zaujímavejšie by podľa neho bolo, ak by bola petícia formulovaná ako podnet na rokovanie Národnej rady (NR) SR. "Parlament by musel prijať uznesenie. Asi by znelo, že petíciu berie na vedomie. Ale už by to bolo založené v archíve NR SR," konštatoval Hrabko. Takúto petíciu podľa neho musí podpísať najmenej 100.000 občanov, aby parlamentu vznikla povinnosť sa ňou zaoberať. Hrabko predpokladá, že opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom vysloviť ministerke nedôveru, ale ani táto iniciatíva nebude úspešná.

Na margo rozhodnutia generálneho prokurátora Maroša Žilinku dočasne pozastaviť výkon funkcie obvinenému prokurátorovi Michalovi Š. publicista povedal, že generálny prokurátor využil svoju právomoc a odvolanie voči takémuto rozhodnutiu možné nie je. "Konštatovať, že generálny prokurátor dospel k nesprávnemu rozhodnutiu, by mohol iba súd," uviedol Hrabko.