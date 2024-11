AKTUÁLNE Korčok sa už mal konečne rozhodnúť: Svoje sily spojil s TOUTO opozičnou stranou

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Informáciu priniesol portál Aktuality s ovolaním sa na svoje zdroje. Korčok a PS majú spoluprácu vraj oficiálne ohlásiť už čoskoro. Podľa portálu zatiaľ nie je jasné, v akej pozícii bude Korčok, či vstúpi priamo do strany, alebo pôjde o voľnejšiu formu spolupráce, ako to bolo napríklad v prípade expremiéra Ľudovíta Ódora. Ten bol vo voľbách do EP zvolený na kandidátke PS za europoslanca.

Korčok bol v minulosti ministrom zahraničných vecí aj štátnym tajomníkom, no vždy len v úlohe nominanta. Po prehratom druhom kole prezidentských volieb, kde kandidoval ako občiansky kandidát, svoju budúcnosť špecifikovať nechcel, cez leto však odkázal, že urobil vnútorné rozhodnutie, že z politiky neodíde, ale zostane v nej. Nevedelo sa však, v akej forme. Špekulovalo sa o tom, či sa Korčok pokúsi "zastrešiť" viacero opozičných subjektov, vytvoriť vlastnú stranu alebo sa spojí s nejakou, už existujúcou. V poslednom prípade sa skloňovali najmä strany PS, SaS a mimoparlamentní Demokrati. „Stretol som sa s Michalom Šimečkom, viackrát, aj spolu komunikujeme. No rozprával som sa v prechádzajúcom období aj s Braňom Gröhlingom zo SaS-ky, aj s Jarom Naďom z Demokratov,“ povedal v auguste Korčok.