Bývalý policajný prezident Hamran chce ísť do politiky! Hovorí sa o týchto stranách

BRATISLAVA - Zvažoval kandidatúru na prezidenta, bol dvojkou na kandidátke Demokratov vo voľbách do Európskeho parlamentu, no aktuálne v strane verejne nevystupuje. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran premýšľa nad viacerými alternatívami zotrvania v politike.

Bývalý policajný prezident Hamran sa už na tlačových konferenciách Demokratov, za ktorých v eurovoľbách kandidoval, neobjavuje. Ako však informujú Aktuality.sk, s politikou sa nerozlúčil a rokuje s inou politickou stranou.

Hamran bol dvojkou na kandidátke Demokratov v eurovoľbách a získal si hlasy asi 29-tisíc voličov. Ako pre Aktuality uviedol šéf Demokratov Jaroslav Naď, strana by s ním aj naďalej rada spolupracovala, Hamran má však aj iné ponuky. Naď dodal, že s bývalým policajným prezidentom sú v kontakte. „Vidím, akým smerom sa uberá naša krajina, a mrzí ma to ako občana, ktorý sa odtiaľto nechce odsťahovať. Je najvyšší čas, aby sa o tri roky vrátila zmysluplná vláda, a preto veľmi uvažujem, akým spôsobom a kam sa upíšem,“ povedal Hamran.

Podľa informácií Aktualít Hamrana na spoluprácu oslovila aj opozičná SaS. Ako sa Hamran nakoniec rozhodne, by sa verejnosť mala dozvedieť už v blízkom čase. Existuje tiež možnosť, že by sa mohol stať súčasťou väčšieho projektu, ktorý by konkuroval Smeru-SD či bol alternatíva k Progresívnemu Slovensku. Išlo by o projekt viacerých stredopravých strán, ktoré by zjednotil neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Jeho vznik je však v súčasnosti otázny, keďže aj v prípade Korčoka je stále otvorených viacero možností.